Simm nära segern i Dalahoppets högsta klass: "Ville verkligen vinna"

På förhand tippades Amanda Kjellberg (Jump Club) och Anna Stenberg (Borlänge RS) ha bäst segerchans av kullorna i Dalahoppets högsta klass, 1,40.

Men det blev i stället Jessica Simm, Falutjejen som numera bor i Borlänge och tävlar för Enköpingsbaserade Jump Club, som lyckades bäst av daladeltagarna.

– Jag trodde mer på Amanda och Anna, men båda hade lite stolpe ut. Så är det ibland och det är väl på sätt och vis charmen med sporten, säger Simm.

Kjellberg, som vann fredagens 1,35-klass, slutade åtta medan Stenberg, segrare i lördagens 1,35, tog sig vidare till finalen och knep en femteplats. En sjundeplats blev det för Ulrika Asplund Lindqvist/Samira Borlänge RS.

Jessica Simm och Earl Grey var ett av sex ekipage i finalen. Den började dessvärre olyckligt...

– Vi rev första hindret och jag blev irriterad på mig själv där, säger Simm.

Därefter red ekipaget felfritt och hade dessutom finalens bästa tid.

– Jag vet att han är snabb och han var väldigt fin i dag, säger Simm och kramar om Earl Grey.

Malin Åkerström/Jovera vd Broekkant, Stora Wäsby Fältrittklubb, red felfritt och vann klassen före Maria Sedvall/Calippo, Bollnäs sportryttare som också klarade finalen utan rivning.

– Jag ville verkligen vinna och det var vad jag siktade på också, så det känns surt. Samtidigt kan jag inte påstå att jag är missnöjd, summerar Simm.

Hon hyllade också tävlingsledningens val att flytta arrangemanget till bandystadion på Lugnet.

– Det är jättebra och blir mer samlat på något sätt. Jag tycker även att underlaget blev bättre och bättre för varje dag.

Nästa tävling blir troligen i Sundbyholm om två veckor.

– Det är inte klart, men det lutar åt det.

I söndagens näst högsta klass, 1,35, blev det seger för Rättviks Pernilla Witasp/Katla som var 16 hundradelar snabbare än Hedemoratjejen Linnea Grufman med Wirnanda, tävlandes för Skästa Ridcenter.

Det prestigefyllda Meetingpriset i Dalahoppet gick till Amanda Kjellberg som samlade på sig fem poäng mer än tvåan Linnea Grufman.

Resultat/Dalahoppet

Klass 1,40, söndag (16 startande och 4 placerade, en omgång A:0 och en Final A:0: 1): Malin Åkerström, Stora Wäsby Fältrittklubb – Jovera vd Broekkant (0)-(0)/43.25-0, 2) Maria Sedvall, Föreningen Bollnäs Sportryttare – Calippo (0)-(0)/45.89-0, 3) Jessica Simm, Jump Club Ridsportförening – Earl Grey (0)-(4)/40.44-4, 4) Malin Åkerström, Stora Wäsby Fältrittklubb – Virusless XC (0)-(4)/41.12-4, 5) Anna Stenberg, Borlänge Ryttarsällskap – Quite All Right (0)-(8)/41.00-8.

Klass 1.35, söndag, (11 startande och 3 placerade):

1) Pernilla Witasp, Rättviks Ridklubb – Katla 0/62.61, 2) Linnea Grufman, Föreningen Skästa Ridcenter – Wirnanda 0/62.77, 3) Linda Olivi, Strömsholms Ridsportförening – Dallas Van Den Bisschop 0/72.92, 4) Johanna Frunck, Söderhamnsortens RF – Spirello 4/65.85, 5) Petra Söderman, Finland – Komet 4/70.43.

Klass 1,35, lördag, (22 startande och 6 placerade): 1) Anna Stenberg, Borlänge Ryttarsällskap – Quite All Right 0/51.49, 2) Amanda Kjellberg, Jump Club Ridsportförening – Camelot 0/52.69, 3) Wilma Lundgren, Näsets Ryttarsällskap – Qajsa Qavat 0/55.21, 4) Malin Åkerström, Stora Wäsby Fältrittklubb – Virusless XC 0/55.78, 5) Ulrika AsplundLindqvist, Borlänge Ryttarsällskap – Samira 0/58.55.

Klass 1,30, lördag (8 startande och 5 placerade)

1) Agnes Olsson, Mora Ridklubb – Arrac 0/61.67, 1) Sandra Höglund, Gävle Ryttarsällskap – Cascius 0/70.89, 1) Malin Åkerström, Stora Wäsby Fältrittklubb – Jovera vd Broekkant 0/68.12, 1) Samuel Lindström, Borlänge Ryttarsällskap – Alana Du Roty Z 0/69.90, 1) Maja Williamsson, Stora Wäsby Fältrittklubb – Maribell (SWB) 0/63.00.