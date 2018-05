Ännu en Stora Tuna-orienterare till EM – Anton Sjökvist blixtinkallad till sprinten

Anton Sjökvist blir den andra orienteraren från Dalarna som kallas in som reserv till EM. Tidigare i veckan fick Sätersonen Rassmus Andersson, med förflutet i både Säterbygden och Stora Tuna, kliva in och ta den plats som skadade William Lind från Malungs OK Skogsmårdarna skulle haft på långdistansen nästa helg.

Och på lördagen blev det klart att Sjökvist med kortast möjliga varsel ersätter IFK Göteborgs Max Peter Bejmer på sprinten, som avgörs redan på söndagen.

– Bejmer har en mindre skada i ena vaden och står över på söndag. Vi hoppas att han kan springa skogsloppen nästa helg, men vi får vänta och se, säger förbundskapten Håkan Carlsson.

– En mästerskapsdebutant ersätter en annan. Det blir kul att se Anton här i Schweiz, han är i fin form, fortsätter förbundskaptenen.

Även Anton Sjökvists klubbkamrater Emil Svensk och Tove Alexandersson springer EM-stafetten i Schweiz. Kåres Lisa Risby och tidigare nämnde Rassmus Andersson ingår också i EM-truppen.