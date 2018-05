Magnus Hellberg höll nollan när Sverige vann enkelt i VM-premiären

Den första perioden inleddes något tamt, där det var få chanser åt båda hållen, och inget högre tempo att prata om.

I mitten av den första perioden såg Tre Kronor till att skjuta hål på nollan, när Lias Andersson, till vardags i NHL-klubben New York Rangers, inte bara såg till att göra första målet i matchen, utan det blev också det första målet i den första VM-matchen för 19-åringen. Andersson blev snyggt framspelad av Kramforsbördige Adrian Kempe.

Och det tog inte många minuter förrän även nästa mål satt för svensk del. Gustav Nyquist lyckades få in en puck, och när det nu var halvvägs in i den första perioden hade Sverige ledningen med 2–0, något som höll i sig under resten av perioden.

I den andra perioden krävdes inte många minuter innan även den tredje pucken satt för Sverige. 3–0 kom från Mattias Janmarks klubba redan tre minuter in i den andra perioden.

Därefter var det mållöst ända till i mitten av perioden, när Rickard Rakell blir utvisad. Vitryssland sätter då hög press på Sverige i powerplay, men när Rakell sedan kommer in från utvisningen är han snabbt framme och gör 4–0 för Tre Kronor.

Då tar Vitryssland tillfället i akt, och byter målvakt, med sex minuter kvar av den andra perioden.

I slutet av den tredje perioden fick Vitryssland ytterligare ett powerplay, och kunde skapa tryck i anfallszon, men något mål blev det aldrig. Med bara några sekunder kvar lyckades också Janmark få fatt i pucken och vara att göra ytterligare ett mål för Tre Kronor, men när den andra perioden var slut stod det 4–0 på jumbotronen, där Rickard Rakell gjort ett mål och ett assist.

Halvvägs in i den tredje perioden hade målchanserna funnits, men inget mål åt något håll hade slunkit in under den perioden, där både Ekman Larsson och Janmark haft fina målchanser.

Och Sverige var det lag som ägde den tredje perioden och tryckte på bra i slutet av den tredje. Och till slut kom också den femte pucken, där återigen förstakedjan med Mika Zibanejad, Mattias Janmark och Rickard Rakell var framme, och Mika Zibanejad fick göra sitt första VM-mål i sin VM-debutmatch.

I slutminuterna hade Sverige chans på ytterligare ett mål, men fler blev det inte, och Sverige kunde tillskriva sig en väl godkänd premiärmatch, där målvakten Magnus Hellberg fick hålla nollan i sin VM-debut.

Matchfakta: Sverige–Vitryssland 5–0 (2–0, 2–0, 1–0)

Första perioden: 1–0 (09.17) Lias Andersson (Adrian Kempe, Dennis Everberg), 2–0 (09.45) Gustav Nyquist (John Klingberg, Hampus Lindholm)

Andra perioden: 3–0 (03.49) Mattias Janmark (Rickard Rakell), 4–0 (13.45) Rickard Rakell

Tredje perioden: 5–0 (16.11) Mika Zibanejad (Mattias Janmark, Rickard Rakell)

Skott: 20–18

Utvisningar: Sverige 2x4, Vitryssland 2x2