Axel tävlar med holländskt lag – flytten till Falun blev startskottet för satsningen: "Bästa träningsmiljön i Sverige"

I helgen är det dags för årets andra Swecup-tävling i landsvägscykling. För Södertälje CK:s junior Axel Moureau blir det debut i cupen, då han missade den första tävlingshelgen i Götene i slutet april.

Det är inte tävlingar på hemmaplan som varit Axel Moureaus fokus den här våren.

För att utvecklas som cyklist har han i stället valt en annan väg.

Anledningen är ganska enkel att förstå genom en snabb titt i start- och resultatlistor.

När Axel körde stortävlingarna E3 Harelbeke och Omloop van Borsele i Belgien och Nederländerna i slutet av april, samma helg som de svenska juniorerna samlades i Götene, stod det 152 respektive 124 cyklister på startlinjen.

Till helgens svenska cuptävling i Vänersborg är 17 herrjuniorer anmälda.

– Det går inte att bara tävla i Sverige, man måste ta sig ut. Vi har något stort lopp i Sverige, där det kommer många utlänningar, men man måste ta sig ut och köra mer. Man får en chock annars. Det är en helt annan grej. Hemma är det mest individuella cyklister som kör för sig själva, det går långsamt och det är inte så kul. Är man tio pers, då är det ingen som vill köra stenhårt i åtta mil, man orkar inte det. Och när man är så få och alla är rätt jämna, då är det svårt att komma loss.

– Där nere är det sån kvalitet på tävlingarna och det blir en helt annan cykelåkning. Och det passar mig bättre, jag kände förra året att jag körde mycket bättre när vi utomlands och tävlade och det var 80 pers än när vi var hemma i Sverige och vi var 10. Det är ett annat tävlingssätt och så mycket roligare, säger Axel Moureau, som kör för det holländska laget UW & TC de Volharding.

Det ger honom en unik möjlighet att komma ut på de stora juniortävlingarna i Europa, i Axels fall främst Holland och Belgien.

– Det är därför jag kör med dem, för att få komma ut på de här tävlingarna. Det är jättekul att få den möjligheten, utan det har laget hade jag inte fått köra de här loppen.

Som svensk cyklist är en landslagströja annars oftast den enda vägen till stora interationella lopp. Axel Moureau har varit med i diskussionen och har fått komma in som reserv och köra någon tävling för landslaget.

– Nu behöver jag inte förlita mig på det, allt hänger inte på att jag ska bli uttagen till landslaget.

Det är också en liten stress för man går in i loppen och vet att man måste visa upp sig.

Samtidigt finns det, precis som för en cyklist i de stora proffsstallen, ingen garanti för vilka lopp och hur mycket man får köra.

– Jag har ju satt tävlingarna jag vill köra och det har gått rätt bra i år, så hittills har jag fått köra det jag vill. Det är ju också motivation, man vet att vill man köra en tävling och då måste man göra bra ifrån sig innan det. Men det är också en liten stress för man går in i loppen och vet att man måste visa upp sig.

"Bra", är dock inte alltid helt enkelt att definiera.

– Placeringen spelar ingen roll egentligen, gör du en bra laginsats och kör starkt kan man bli uttagen ändå, det är en lagsport.

Att tävla i Holland och Belgien är inte det enda steg som 17-åringen från Rönninge har gjort för att nå toppen inom cykelsporten. Han har också flyttat hemifrån, till Falun, där han går andra året på cykelgymnasiet på Hagströmska Gymnasiet.

– Det är inget riksidrottsgymnasium, och jag kom in på RIG i Skara också, men jag valde Hagströmska för att gillar träningsfilosofin och miljön här bättre. Det är den bästa träningsmiljön i Sverige, och Falun är en riktig idrottsstad, cykel är stort här, det är sjukt, alla här känner någon cyklist eller har någon förälder som cyklar känns det som. Hemma i Stockholm, där är det ingen som vet vad det är ens. Här är det som en del av stan, även idrott i allmänhet, det är en hurtig stad. En perfekt träningsstad, säger Axel Moureau.

Han började cykla organiserat redan som nioåring och började tävla när han var tio år. Som 14-åring tog han silver i linjeloppet på USM för pojkar 13-14. Men det ser han inte som någon särskilt tung merit.

– Det var först förra året, efter att jag började här, som jag började träna cykel regelbundet och strukturerat. Tidigare tränade jag aldrig jättemycket. Jag körde det vi skulle, men inte så mycket mer utöver det, missade några träningar ibland. Jag var rätt stor när jag var mindre så jag behövde inte träna någonting men var ändå rätt bra, säger han.

Jag har märkt det när jag har kört här hemma i Sverige, alla har höjt sig i år, alla vet att det är allvar nu.

– Jag har ju många kompisar som jag har cyklat med sen vi var små, men det har inte gett oss så mycket mer än fina minnen. Det är nu när man är äldre som man måste börja träna på riktigt, det är nu man märker vilka som vill bli bra och vilka som inte vill det. Det krävs jättemånga timmar för att verkligen bli bra.

– Om man verkligen vill komma någonstans måste man hitta stora lag att köra för. Och det är nu när man är 17-18 år som man får den möjligheten. Men då måste man lägga ner många timmar och mycket jobb, nu kan man inte bara gå på talang, nu måste man verkligen lägga ner de timmar som krävs. Och det är det alla vill nu, när man ser att det är inom räckhåll. Jag har märkt det när jag har kört här hemma i Sverige, alla har höjt sig i år, alla vet att det är allvar nu.

Vad är det tuffaste?

– Att få in all träning, man vet att man måste få in de där timmarna även om man har skola eller annat man kanske vill göra ibland. För mig är det det svåraste. Om man har kört en tung vecka och vet att man får vila lördag men på söndagen börjar allting om igen. Att klara det mentala.

– Vintern är absolut värst. Det är inte kul att komma hem fyra och det är mörkt ute och man vet och man skulle behöva sticka ut och köra tre timmar, och så är det minus sex. Då är det riktigt svårt, och så vet man att utomlands sitter alla och kör på som vanligt. Det är riktigt jobbigt, men man sätter på sig alla kläder man har i garderoben, tar på sig en lampa och sen sticker man ut ändå. Det går inte att göra den träningen inomhus, även om det inte går att köra så jättelångt ute på vintern heller eftersom det är för kallt.

Fotnot: Axel Moureau är inte ensam cyklist med anknytning till Falun i herrjuniorklassen i Vänersborg i helgen. Falu CK:s landslagscyklist Emil Lindgren, som svarade för flera fina insatser i Tour de Himmelfart i Danmark förra veckan innan han gick in i väggen totalt på sista etappen, är visserligen inte med. Det är däremot Elias Gustafsson, Falu CK, Otto Strandqvist från Velodrom CK och Olof Abrahamsson från Art-V Cycling Club.