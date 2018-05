Caféorkestern bjöd upp till dans på Lillåhem

Den 4 april dansades det för fullt på Lillåhem i Orsa. Caféorkestern från Leksand, som besökt Lillåhem tidigare, spelade och många boende var med och dansade, flera med rullstol, några ville bara njuta av den fina musiken. Efter en timmes dansande så blev det kaffe/te och smörgås under en kort paus men sen fortsatte dansen igen. Under kvällen var det många som sjöng med i de fina låtar som spelades. Man höll igång nästan två timmar, en kväll med mycket skratt och glädje. Ett stort tack till alla som hjälpte till under kvällen.