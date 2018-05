Han är svensken bakom "This is America"

Grammybelönad och just nu etta på Billboardlistan. Svenske Ludwig Göransson gör avtryck i populärkulturen - från filmmusiken i "Black Panther" till Childish Gambinos hitlåt "This is America".



Jag har inte riktigt fattat det än, men det är en väldigt stor grej, säger kompositören till TT om listettan.