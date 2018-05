Tvingade flicka att tigga – så resonerade tingsrätten om skuldfrågan

Mer plusläsning:

Under onsdagen föll domen i målet där en 16-årig flicka ska, från att hon var 13 år, ha tvingats att tigga i Borlänge och Säter.

Föräldrar, båda i 35-årsåldern, döms till ett år och åtta månaders fängelse för människohandelsbrott av normalgraden. Båda två nekar till brott.

De hävdade att hon smugit ut för att tigga trots att de sagt åt henne att hon inte fick tigga.

Tingsrätten hade att ta ställning till om flickan hade tiggt och om det skedde under tvång, om hon hade transporterats samt om hon befunnit sig i nödläge.

Tingsrätten fäster stor vikt vid flickans berättelse. Det var påfrestande för henne att höras i rätten men att hon trots det berättat om hur hon tiggt i Borlänge och Säter.

Hon har berättat om att föräldrarna sagt åt henne att tigga, att de reste till Sverige och Dalarna för att tigga och hennes föräldrar skjutsat henne till och från tiggarplatsen.

Hon har även berättat om tillfällen hon inte velat tigga men att hon blev tillsagd att göra det ändå.

Tingsrätten anser att hennes berättelse får starkt stöd av tio vittnen som hördes i rätten.

Att hon transporterats anses också klarlagt. Hon anses ha befunnit sig i nödläge eftersom hon lämnats i en främmande kultur och inte kunnat språket. Hon har därför varit utlämnad till sina föräldrar.

Åklagaren hade räknat ut att flickan tiggt 500 dagar. Tingsrätten skruvar ner det till 300 dagar då familjen reste hem till Bulgarien tre gånger under totalt nio månader. Pengarna hon tiggde gav hon till föräldrarna. Det ekonomiska bytet för dem ska ha blivit 30 000 kronor.

Pengarna har gått till bland annat mat och boende samt för att betala tillbaka lån.

Flickan har levt under drägliga boendeförhållanden med kläder och mat. Tingsrätten vägde det mot att hon tiggt under många timmar under långa perioder när det varit vinter och kallt.

Minimistraffet för människohandel fängelse i två år. Tingsrätten har vägt in att föräldrarna utvisas i fem år i fängelsestraffet som därför blir ett år och åtta månader. Förutom utvisning ska föräldrarna betala 50 000 kronor i skadestånd.