Ödesfråga för Sverige – då sågar jobbexperten politikerna: "Väldigt konstigt"

Det var frågan som fick SVT:s partiledardebatt att tända till på allvar i söndags och fick epitetet ödesfråga för landets framtid.

På måndagskvällen hade tankesmedjan Dalarnas Framtid bjudit in till en diskussion med samma ämne, sysselsättning och integration, en paneldiskussionen följdes av runt 200 besökare i skolmatsalen i Tjärna Ängar.

Arbetsfömedlingens analysexpert, Jan Sundqvist, inledde med att dra lite bakgrund och passade samtidigt på att dela ut en rejäl känga till landets politiker.

– Det pågår en intensiv politisk debatt inför valrörelsen i Sverige. Partierna försöker övertrumfa varandra med olika löften, men man pratar väldigt mycket hur många som ska tillåtas resa in i Sverige i framtiden, sa han och fortsatte:

– Det är väldigt konstigt att politiker bara pratar om hur mycket Sverige kan ta emot, men inte ett enda ord om hur mycket Sverige behöver.

Därefter svarade han själv på sin egen fråga och berättade att sedan 2008, och varje efterföljande år, har antalet arbetsföra inrikesfödda minskat.

Samtidig har efterfrågan på arbetskraft ökat – vilket skapat en obalans.

Enligt Jan Sundqvist kommer Sverige att tappa runt 100 000 arbetsföra inrikesfödda de närmsta 12 åren.

För att hålla socialförsäkringssystemet flytande, med större pensionsavgångar, är enda lösningen arbetskraftsinvandring enligt Sundqvist.

– Under 2017, 2018 och 2019 kommer det att skapas ungefär 220 000 nya jobbtillfällen i Sverige. Samtidigt behöver vi ungefär lika många människor som kommer att gå i pension. Översatt till Dalarnas arbetsmarknad behöver vi under 2018 och 2019 ungefär 4 700 människor bara för att ersätta pensionsavgångarna. Jag räknar med att sysselsättningen kommer att växa med 1 000 till 1 500 personer per år.

Enligt analytikern skriker arbetsgivare efter arbetskraften samtidigt menar han att en del av lösningen redan finns på plats.

– 70 procent av alla arbetsgivare säger att det inte går att hitta den kompetens de behöver ha, ändå finns kompetensen här ibland oss. Det är 18 000 människor som kommit till Sverige de senaste åren som har en akademisk utbildning.

Där började paneldiskussionen mellan landshövding Ylva Thörn, Säter Snickerifarbriks vd, Malin Hedlund, Salam Rashid, kurdiska minoritetsgruppen, Ayan Abahle, ordförande somaliska kvinnor för utveckling Dalarna och Masslah Omar, Tjärna Ängar-profil som bland annat är involverad i fotbollsföreningen Swesom, Kulturhuset och träffpunkt Paradiset.

Det blev en livlig diskussion där många tankar och idéer lanserades – där Länsstyrelsen trodde på samverkan mellan myndigheter, arbetsgivare och individerna.

– Jag ser att vi har behov av att göra kompetensinventeringar. Att företag kan syssla med uppsökande verksamhet och få en kunskap om vilka personer. Bakom varje enskild siffra finns en enskild person. Där tror jag vi måste inse att varje människa är unik.

Ylva Thörn riktade sig direkt till publiken.

– Ni vill vara med och bidra precis som jag och alla andra. Det är ingen skillnad. Vi har olikheter, men vi är väldigt lika också. Vi ska diskutera hur vi hittar samverkansmöjligheter mellan myndigheter, företag, mellan kommuner.

Säters Snickerifabrik exemplifierade flera problem företaget haft att rekrytera personal med rätt kompetens – men visade på lösningar genom att agera själva genom att skapa språkkurser för nyanlända och har på så sätt hittat arbetskraft.

– Vi har fem nationaliteter hos oss i dag. De fyra senaste anställningarna är med utomeuropeisk nationalitet Vi vågade och det är vad det här handlar om.

Samtidigt pekade både Salam Rashisd och Ayan Ubahle ut vikten av att se individen.

– Integrationslösningen måste komma underifrån. Uppifrån blir fel. Jag hoppas att alla beslutsfattare förstår att ta besluten så att integrationen kan tas underifrån. Det är viktigt, sa Ayan Ubahle.