Nya VD:n införde 6-timmars arbetsdag: "Jag får en arbetsplats där personalen trivs"

Efter flera års funderande införde Daniel Liss 6-timmars arbetsdag på Svenska manometerfabriken AB. Förhoppningen är en friskare och gladare personal samt höjd arbetsmoral. Priset för de anställda är uteblivna löneökningar under tre år.

– Alla blir vinnare på det här. Jag får lägre kostnader, bättre arbetsmiljö och en attraktiv arbetsbplats. Personalen får mer fritid och tycker det är roligare att gå till jobbet, säger Daniel Liss.

Den ekonomiska vinningen för företaget är inte så stor men han tror att företaget tjänar på förändringen långsiktigt, framför allt vid framtida rekrytering av personal.

Det finns en brasklapp om produktionen måste ökas tillfälligt. I avtalet står att företaget kan öka arbetstiden med max två timmar per dag och max fem timmar per vecka under högst fyra veckor i sträck.

– Det är våran räddningsplanka om det skulle köra ihop sig med många ordrar samtidigt, berättar Daniel Liss.

Det är ingen tvekan om vad personalen tycker om förkortad arbetstid. Alla är positiva och vill absolut inte gå tillbaka till 40-timmars vecka.

– Det här är bra på alla vis, tiden hemma är värd så mycket mer och det är suveränt för hälsan, säger Peter Nordquist, en av de anställda.

Han får medhåll av de andra runt fikabordet. Kollegan Janne Jobs menar att han blir piggare både på jobbet och hemma.

– Man blir mer koncentrerad, nu tappar man inte farten utan orkar hela dagen, säger han.

Det var i samband med ett nytt treårigt löneavtal som Daniel Liss presenterade förslaget för de anställda. När sedan Metallfacket kopplades in väcktes en del frågor om bland annat hur det skulle påverka pension och A-kassa.

– Det här är något unikt för oss och vi har verkligen försökt vända och vrida på allt och för att vara förutseende, säger Mattias Karlsson, ombudsman för Metall i dalarna.

Han tror aldrig han hört talas om något liknande inom sitt avtalsområde och menar att arbetstidsförkortningen på Manometerfabriken inte bara är unikt i Dalarna utan kanske för hela riket.

– Faller det här väl ut vill vi gärna att fler arbetsgivare provar, säger Mattias Karlsson.

Idag är Daniel Liss personalchef men till sommaren tar han över rodret i det anrika företaget. Han är fjärde generationen Liss och efterträder sin far Mats Liss som är vd idag.

Förändringen ställer högre krav på planering för hela organisationen

Under några år har det varit en vikande orderingång men 2017 vände det och nu ser det mycket bättre ut berättar Daniel Liss. Tanken är att den extra klausulen om mertid inte ska behöva användas när produktionen ökar.

Sedan 6-timmars veckan infördes i juni förra året har heller inte fabriken behövt ta in personalen på extratid.

– Den här förändringen ställer högre krav på planering för hela organisationen. Om vi kan bibehålla produktionen och personalen mår bättre känns det här som ett givet koncept, säger Daniel Liss.

Nyordningen har gjort att de anställda har ändrat sitt sätt att jobba och byter arbetsuppgifter mer.

– Förut var man bara på sin bänk. Nu flyter vi runt mer och hjälps åt där det blir flaskhalsar, säger Peter Nordquist.

Han ser positivt på framtiden och menar att problemen får vi lösa när de dyker upp.

– Vi får väl ligga i lite så inte backup-systemet inte slår till, längre arbetsdagar vill vi inte ha, skrattar han.

FAKTA SVENSKA MANOMETERFABRIKEN:

Svenska manometerfabriken grundades 1914 i Stockholm. På 1970-talet flyttades produktionen till Ullvi gamla skola.

Idag ligger fabriken i Tibble och i huvudsak tillverkas tryckmätare och tillbehör. En viss försäljning sker av standardprodukter från andra tillverkare.

Kunderna är framförallt små och stora företag bland annat ABB och Volvo.

Tidigare var företaget en stor leverantör till bilindustrin, idag tillverkas framför allt handgjorda specialprodukter med hög precision. En växande produkt är en timmervåg för lastbilar som utvecklats under många år.

2017 var omsättningen nio miljoner kronor. Det är är totalt nio anställda varav sju är anslutna till Metallförbundet. Utöver metallarna är det en anställd på kontoret som omfattas av arbetstidsförkortningen.