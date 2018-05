Nio DT-sågningar vi minns – folkstormar, malda dalahästar och musikalisk misshandel

1. Sågning av Himlaspelet väcker folkstorm - dalfolket tvivlar på att recensenten existerar

Den 17 juli 1999 var visst för många i länet ett slags Pearl Harbour. En fram tills då okänd skribent vid namn Sebastian Kloss vågade vara kritisk i en recension av Himlaspelet.

Recensionen gick ut på att Himlaspelet skulle behöva ta en paus ett år. Spelet hade stagnerat till en ritual, ansåg Kloss:

"Signalen till dem blir att äkta kultur från bygden är något som ska hanteras varsamt och som kanske mår bäst under en glaskupa där det med tiden får bli riktigt jävla torrt. Något bräckligt som man sedan ställer upp en hel liten uppförandekod kring."

Svordomen i texten gjorde att känslorna svallade. Förutom ett antal debatt- och insändarartiklar samt debatter i dalaradion blev tidningen nedringd. Många undrade om den där Kloss fanns på riktigt och om det inte var en pseudonym. Tidningen publicerade en Hallå där med rubriken "Jodå, Sebastian Kloss existerar...".

2006, första sommaren då Himlaspelet inte kunde sättas upp, var Sebastian Kloss kulturredaktör på Arbetarbladet och kunde med distans betrakta uppståndelsen. Men upplevelsen hade satt sina spår:

"Först blir jag alldeles iskall när jag läser att Himlaspelet lagts ned. I mina mardrömmar ser jag en massiv lynchmobb av mordiska dalmasar, komplett med högafflar och brinnande facklor, tågandes uppför trappuppgången mot min lägenhet. De skanderar något hotfullt om vad de tänker göra med de där högafflarna och mina inälvor, men eftersom de skanderar på dalmål låter det inte så hotfullt utan mer som en ovanligt svängig ringlek."

2. Nanne Grönvall når en nivå bortom botten - ett nytt betyg införs

DT hade länge en skala på 1-5 dalahästar för att betygsätta skivor, videor och framträdanden. När Nanne Grönvall 2011 släppte coveralbumet "My rock favourites" ställdes nöjesredaktör Anders K Gustafsson i samma situation som sheriff "we're gonna need a bigger boat" Brody i Steven Spielbergs Hajen (1975).

Ett nytt betyg behövdes. Det blev en dalahäst som mals till färs i en köttkvarn.

Nanne Grönvall hade gjort en skiva med hennes favoritrocklåtar. Recensenten frågar sig hur rockigt det är med en cover på, och av, Clawfinger.

"Problemet är att ingen gjort henne uppmärksam på att uttrycket "kill your darlings" inte ska tolkas så bokstavligt."

"Hennes slakt av I wanna be sedated kommer att få Ramonesfans världen över att vilja bränna sina skinnjackor. Men det värsta är ändå att höra henne kväva glöden i Sham 69-klassikern If the kids are united med en alldeles för kort klänning. Man får bara inte göra så."

Recensenten konstaterar på slutet att han nog aldrig hört en sämre skiva.

3. Brandsta City Släckers bjöd på musikalisk misshandel

Omskakad av det faktum att Brandsta City Släckers hade gått vidare till finalen i Melodifestivalen och kommit femma såg nöjesredaktören Göran Pettersson brandmännen uppträda i Borlänge mars 2002.

Ingenstans i recensionen håller han igen. Han börjar med att retoriskt fråga läsarna om de hade velat se musiker från bland annat The Hives, Sahara Hotnights och The Hellacopters över en natt sadla om till brandmän och – utan utbildning – börja släcka bränder.

Han konstaterar vidare att om han aldrig behöver se dem igen så kan han dö lycklig. Han kan inte beskriva musiken. Att jämföra bandet med Kenneth and the Knutters anser recensenten vara en grov förolämpning mot Kenneth and the Knutters.

"Brandsta City Släckers liveshow är helt enkelt brottsligt ful och usel, den kan nästan bara beskrivas som en musikalisk mix av arbetsmiljöbrott, ofredande och ringa misshandel. Det hade onekligen varit hemskt skönt om Glenn och hans gossar hade stannat kvar för evigt i den replokal där de inte heller hör hemma."

4. Björn Rosenström sågas utan ursäkter

En bra sågning är ofta rolig. Men det finns tillfällen där det inte finns något roligt med det som recenseras.

Malin Ringsby ser Björn Rosenström spela på S2 i Borlänge 2004. Hon påpekar att ett vit maktband hade inte fått spela på ett accepterat uteställe. Men är hatet riktat mot kvinnor och formen sexism är det okej.

"Det läskigaste är att det här tydligen är vad folk vill ha. Att 360 personer är beredda att betala 115 spänn för det här är över mitt förstånd. Eller kanske snarare under. Att se 200 dräggfulla och hysteriskt dansande killar skråla med i låttexter som går ut på att tjejer, eller förlåt, kärringar, bara ska hålla käften och göra allt deras pojkvänner befaller dem och aldrig aldrig ifrågasätta någonting får mig att vilja döda.

Att se alla tjejer göra detsamma får mig bara att vilja gråta, för jag skulle inte ens önska min värsta fiende en så låg grad av självrespekt."

"Jag är ledsen, men det funkar inte att avfärda den här kritiken med att det ju inte är på allvar utan bara "en kul grej". För det är inte en kul grej, det är en jävligt omogen och kass grej, och den får konsekvenser"

5. Mimikry släpper sin andra skiva - Daniel Swedin hoppades det var deras sista

Maj 2002 släpper Mimikry sin andra fullängdare men har releaseparty månaden innan. Tidningens utsände Daniel Swedin var inte road och satte rubriken "Förhoppningsvis sista skivsläppet".

"Det handlar som vanligt om bonnig Epa-punk när den är som allra mest fördummande. Och att spendera en kväll i Mimikrys sällskap känns ungefär lika lustfyllt och njutbart som att med pannan slå in spikar i blåbetong. En aktivitet som nästan hundra personer i Borlänges krogpublik tydligen hänger sig åt."

Han ägnar ett stycke text åt att förundras över varför publiken var där. Han går så långt att han skriver att förbandet Sabaton – som då ska ha spelat en "förhatlig pudelmetal" – var bättre än kvällens huvudakt.

6. Det luktar bränt efter att tidningens recensenter genomlevt Smokie

Som andra recensioner visat drabbas vissa artister av fler sågningar. 2005 såg Anders K Gustafsson Smokie spela på Dalhalla.

"När de körde igång var den första reaktionen att jag måste resa mig och gå.Det finns musik som ger gåshud av välbehag. Sedan finns musik som lämnar en helt oberörd. Slutligen kommer musik som ger kalla kårar. Smokie kvalar in i den senaste kategorin med sin märkliga hybrid av glamrock, urvattnad country och Rod Stewart."

Nuvarande chefredaktör Carl-Johan Bergman såg året efter Status Quo och The Refreshments. Han gav tummen upp till de båda banden och trodde det kunde bli en fantastisk boogiekväll. Men i mellanakten blev allt rökskadat.

"Hur kom någon på den urbota dumma idén att spränga in Smokie som mellanakt i programmet. Och fullständigt slå sönder det fina turnépaket som Status Quo och Refreshments (alltid sevärda, alltid laddade live) annars skulle ha varit?"

"Herregud, sången är katastrofal, ljudet kommer från det mörkaste hålet i sjumilaskogen som Han Däruppe glömde och låtarna (särskilt Needles and pins i baktakt; vilket Knut-Birgers som helst hade gjort den bättre rättvisa) är exakt lika vedervärdigt dåliga som du i din värsta svettmardröm tvingats föreställa dig."

"Freakshowen måste stoppas. Kan ingen hitta den där Alice?"

7. Ladies night sågas dubbelt

September 2007 var Jessica Dalman i Leksand för att se Ladies night på Ejendals Arena.

Även om Martin Stenmarck var bra på att sjunga och så räckte det inte på långa vägar för att rädda showen.

"De strör komplimanger över publiken och slår sig ner på var sin barstol för att berätta lite om hur killar tänker. Egentligen.Det är mer än tröttsamt att vi fortfarande, år 2007, förväntas stå som frågetecken framför männen som vi valt att leva våra liv med.Några avslöjanden blir det såklart inte tal om. Istället frossar trion i dåliga sexskämt och penismätning. Meningen är nog att det ska vara busroligt, intimt och lagom fräckt, men istället är det bara mossigt, könsstereotypt och stelt inövat. Riktigt obehaglig är scenen när de kör upp en elvisp i analen på killen som Jämo-anmält föreställningen."

2009 såg Cecilia Ekebjär showen och hade en liknande upplevelse som hennes kollega några år innan. Martin Stenmarck sjöng bra. Humorn däremot...

"Ladies night gör aldrig några försök med det subtila. Här bokstaveras sexskämten som i bästa fall når studentspexnivå. Oftast inte. När Tornving, Johnson och Stenmarck ska visa på praktisk jämställdhet illustreras det med en tampong som (symboliskt) förs upp i det hål som Tornving har att erbjuda. Smärta ska bäras lika. Nej det är inte roligt. Musikaliskt går det bättre."

8. Lord of the dance var så tråkigt att den sågades en gång till

2006 kom Lord of the dance, en avknoppning av Riverdance, till Dalarna. Recensenten Anders K Gustafsson tyckte hela föreställningen var riktigt tråkig.

"1997 var den den mest lönsamma turnén i världen. Det är ett stort mysterium."

Dansnumren avlöser varandra och även om de är imponerande blir de i recensentens tycke enformiga. Handlingen sammanfattar han som en kamp mellan gott och ont.

"Ganska snart infinner sig en mättnadskänsla som inga klädbyten eller blinkande lampor kan rå på. Det är helt enkelt enahanda och slutligen till och med långtråkigt ­och DET var väl ändå inte meningen?"

Ett år senare befinner sig Anders K Gustafsson åter på en konsert med Lord of the dance. Denna gång hade minnet från den tidigare föreställningen bleknat för nu beskriver, och sågar, recensenten handlingen.

"På den andra sidan finns de onda ­ ett gäng svartklädda karlakarlar i formpressade bröstplåtar och masker. De leds av en biffig typ och alla ser de ut som om de är på väg till världens fetischparty. Det finns onda kvinnor också och de är utmanande, förföriska och klädda i rött och svart. Och de vill locka hjälten i fördärvet med sex!"

9. Patrik Anderssons bok sågas - väcker reaktioner i Filip och Fredriks tv-program elva år senare

Jens Runnberg läser Patrik Anderssons krönikesamling "Människor som lever tills dom dör" (Skarabé Förlag, 2005) och blir inte imponerad. Boken består av vardagsbetraktelser från Patrik Andersons liv.

Även om Jens Runnberg till en början tycker det är ett ambitiöst litterärt projekt kör den fast i många motsägelser.

"Han påstår själv att han inte imponeras av titlar men hånar den före detta granne som "egentligen" bara är "vaktmästare", samtidigt som han själv framhåller att han varit reporter, marknadsförare, fritidspedagog, vd, lärare och krönikör.

Han driver med en person som han kallar bypolis samtidigt som han själv "försöker slå efter mopedister med krattan". Det som är fel när andra gör det är rätt när han själv gör det. Krönikorna kryllar av efterrationaliseringar."

Recensionen fortsatte ge eko under åren och blev på nytt uppmärksammad när Filip och Fredriks program Trevligt folk deluxe visades 2016. Då gick Patrik Andersson till arkivet och läste recensionen på nytt.

– Jag blir nästan mer förbannad nu än jag vart förra gången, sa Patrik Andersson till DT.