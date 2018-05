Dalafestivalen på väg mot publikrekord: "Betydligt mer än vad vi hade hoppas på"

Tidigare arrangerades Gamrocken i Ludvika och de två festivaldagarna var uppdelade mellan popmusik ena dagen och hårdrock den andra. Nu äger Gamrocken rum i Grängesbergs Folkets Park och fokus på artistbokningarna är extrem metal.

Detta har gett att festivalen är på väg mot publikrekord sitt åttonde år. Det tidigare rekordet är på 1 500 betalande besökare, det kommer man att slå i år.

- Vi har fördubblat förköpen jämfört med samma tid förra året och sista veckan brukar det sälja på bra. Så det är betydligt mer än vad vi hade hoppas på. Det är kul för en sådan pass extrem metalfestival ute i ingenstans, säger arrangören Alexander Högbom.

Inte bara blir det fler besökare än någonsin, de kommer i en större utsträckning än tidigare från länder utanför Skandinavien. I år har man sålt biljetter till besökare från länder som Australien, Vitryssland, Slovakien, Polen, Tyskland och Frankrike.

Alexander pekar på bristen på riktig konkurrens som en förklaring.

- Det händer ingenting annat såhär tidigt på sommaren som vi konkurrerar med. Jag tror att vi är Sveriges enda utomhusfestival för folk som gillar en sån här extrem metal. Gefle metal fest och Sabaton open air är ju i närheten men de är mycket mer kommersiella, säger han.

-- Gamrocken 2018 --

När: 25-26 maj

Var: Grängesbergs Folkets Park

Artister i urval: Dark Funeral, Naglfar, Carpathian Forest, Necrophobic, The Crown.

Halva parken kommer under festivalen att vara camping medan den andra halvan festivalområde. Gamrocken i år består av 36 band på tre scener under två dagar. Alexander känner att den genre som är i fokus på festivalen är den han har bäst koll på och att det avspeglar sig årets artist line-up.

- Det är kul att vi fått till en sådan gedigen line-up. Det här är mitt rätta element och det är det här jag kan bäst. Och det märks på biljettförsäljningen, säger Alexander.

Han är också nöjd med den mängd band från Dalarna som uppträder på festivalen som bland andra In Mourning, Letters from the colony, V och Maggot Infested Ventriculus. Band han tycker borde få större uppmärksamhet.

- Det finns de band som bor här i Dalarna, turnerar runt på stora festivaler men inga känner till dem fast de bor alldeles runt knuten. Den extrema scenen har fått alldeles för lite utrymme, säger Alexander.

