Nu vill Clas Ohlson komma hem till dig: "En spännande möjlighet"

Insjönbolaget presenterade idén under sin kapitalmarknadsdag på torsdagen.

Under det senaste året har Clas Ohlson blivit mer inriktat mot servicetjänster. Kunder kan exempelvis lämna in knivar i butiken och få dem slipade. För ett par månader sedan köpte Clas Ohlson in sig i e-handelskedjan Mathem och de som beställer mat via företaget kan få hem Clas Ohlsons varor via matvaruleverantören.

Nu tar Clas Ohlson klivet in kundernas hem. Bolaget har tagit fram konceptet Clas Fixare, där kunder ska kunna beställa hjälp med uppgifter som upplevs som krångliga, men som ändå inte är svåra att det behövs en hantverkare.

– Med ett enkelt paketerat och relevant tjänsteerbjudande som är tydligt kopplat till våra produkter tar vi nya steg för att hjälpa våra kunder med praktisk problemlösning i hemmet utifrån deras behov. Många kunder vill enbart köpa produkten, andra vill ha rådgivning och en del vill köpa hela lösningen i ett paket, säger Jacob Sten, Chief Growth Officer på Clas Ohlson i ett pressmeddelande.

I höst kommer Clas Ohlson dra igång Clas Fixare-tjänsterna i Stockholm. Planen är att det ska finnas i hela landet 2019/2020.

Clas Ohlson ska driva Clas Fixare tillsammans med bolaget Pegital Investment AB som bland annat deläger Veteranpoolen, HomeMaid, Fortner och IT-Hantverkarna.

– Det är en spännande möjlighet att tillsammans med Clas Ohlson få utveckla detta nya koncept. Clas Ohlson har ett starkt varumärke och en plattform för att hjälpa sina kunder på ett nytt sätt, säger Andreas Gindin, delägare i Pegital Investment AB och vd för IT-Hantverkarna.