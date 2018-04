Här är Klassikerns nya utmaning: "Väldigt kul"

"En Svensk Klassiker" grundades 1972 – nu presenteras en ny utmaning: En Svensk Klassiker – Korta.

– En Svensk Klassiker Korta är ett bra komplement till tidigare Klassiker, säger Jan Palander, Generalsekreterare för Vansbrosimningen.

En Svensk Klassiker blev ett begrepp i hela landet efter att Vasaloppet, Vätternrundan, Vanbrosimningen, och Lidingöloppet gjorde gemensam sak i början av 1970-talet.

Att genomföra loppen i följd gav deltagarna epitetet "En Svensk Klassiker". Därefter har klassikern byggts på med Halvklassikern och Tjejklassikern.

Nu växer klassikerfamiljen igen.

Från och med nu kommer deltagarna att kunna göra En Svensk Klassiker – korta.

Den innebär att under ett års tid genomföra 100 kilometer cykling under Vätternrundan i sommar, simma 1 kilometer under Vansbrosimning, 10 kilometer löpning under Lidingöloppet och åka 30 kilometer skidor under Vasaloppsveckan.

Starten för En Svensk Klassiker Korta är under Vätternrundans första helg då Tjejvättern och Vätternrundan 100 km går av stapeln.

– Vi är väldigt glada över att få starta den nya klassikern hos oss på Vätternrundan, speciellt eftersom det då också är premiär för vårt nya lopp Vätternrundan 100 km. Vi kommer göra vårt bästa för att ge alla deltagare en riktigt bra start på sin klassiker, säger Gunilla Brynell Johansson, VD Vätternrundan.

För den som vill starta En Svensk Klassiker Korta i år kan man i Vansbro välja på antingen Vansbro Tjejsim en kilometer ett lopp endast för tjejer, eller Vansbro Kortsim en kilometer. Båda loppen går av stapeln söndagen den 8 juli.

– En Svensk Klassiker Korta är ett bra komplement till tidigare Klassiker och vi är naturligtvis glada över att kunna erbjuda detta tillsammans med En Svensk Klassiker och de andra klassikerloppen. Vi önskar alla Klassikerutövare stort lycka till och varmt välkomna till Vansbro i sommar, säger Jan Palander, Generalsekreterare Vansbrosimningen.

