Han har gått i förstamajtåget sedan 1958 – "Vi måste påminna oss vad arbetarrörelsen betytt för Sverige"

Arne Pettersson föddes i Mora BB den 5 augusti 1936. Han växte upp med föräldrar och en tio år yngre syster i Slättberg i Orsa.

– Det är klart att jag är en produkt av min uppväxt. Far var enkel linjearbetare på järnvägen. Mamma var hemmafru. Vi hade det knapert, men vi svalt aldrig. Ärlighet och strävsamhet var ledorden. Det fanns mat på bordet, men oftast bara enklare mat som pannkakor. Det fanns inget utrymme för överflöd, säger han.

Pappan blev inkallad till militärtjänstgöring 1939, då Andra världskriget stod för dörren.

– Far hade precis lagt grunden till vårt hus, som han skulle bygga åt oss. På något otroligt sätt lyckades ändå bygga klart huset under krigsåren - under sina permissioner och ledigheter, säger han.

Arnes liv har tagit honom på en klassresa - från en knaper barndom till välavlönade jobb med framträdande politiska uppdrag.

– Detta bara tack vare arbetarrörelsens samhällsbygge. Därför är förstamajfirandet så viktigt för mig, säger han.

Arnes föräldrar hade på 1940-talet inte råd sätta honom i Realskolan, efter den obligatoriska sjuåriga Folkskolan.

– Jag kunde ändå få möjlighet att utbilda mig senare på Mora Folkhögskola. Jag kunde då gå vidare till Socialinstitutet (Senare Socialhögskolan, red.ankn) i Stockholm. På så sätt kunde jag göra karriär och få ett annat liv, säger han.

1968 tjänade Arnes far fem kronor i timmen, efter ett helt yrkesliv som statlig linjearbetare.

– Jag tjänade mycket mer, 16 000-17 000 i månaden (drygt 100 kronor i timmen, red.anmk), säger han.

Arne Petterssons första minne av ett organiserat förstamajfirande är från 1956.

– Jag upplevde tåget i Mora som enormt. Jag bara stod och tittade på. Det var först från 1958, under studietiden i Stockholm, som jag började delta aktivt, säger han.

Under 1960-talet handlade samhällsdebatten mycket om framtiden och utveckling av samhället.

– Hur vi skulle fortsätta att bygga folkhemmet. Utsikterna var så ljusa. Samhället hade resurser, de sociala skyddsnäten stärktes, bostäder byggdes, jämställdhet och krav på barnomsorg blev allt starkare. Jag ville vara med i denna starka positiva gemenskap. Jag var ännu inte med i partiet, säger han.

1963 blev han socialchef i Mora, den första någonsin, bara 26 år gammal.

– Jag var då socialdemokrat, men ville inte ha några politiska uppdrag. Jag ville helt enkelt inte "sitta på två stolar" samtidigt i kommunen, säger han.

I slutet av 1960-talet beslutade han sig för att engagera sig politiskt. Han hade då bytt jobb till glesbygdskonsulent, statlig tjänsteman för landsbygdens utveckling i norra Svealand och södra Norrland. Då började han bygga upp sin vänskap med Olof Palme. Det började med en kontakt i en politisk fråga om utbildning i Mora. Palme var utbildningsminister, innan han blev partiordförande 1969.

– Vi fick bra kontakt. Han blev en personlig vän. Vi hade barn i samma åldrar. Han var till Mora flera gånger. Jag besökte också honom, bland annat i Harpsund. Han brukade ringa mig för att höra vad "folk" tyckte om olika politiska saker, säger han.

De började träffas privat varje påsk på nybyggda Idre fjäll.

– Under 1970- och 1980-talet. Fram till 1985. Det blev tyvärr aldrig någon påsk i Idre för honom 1986. Jag var på hans begravning den våren, säger han.

Arne ser arbetarrörelsens ideal som garanten för ett rättvist samhälle.

– Vi får inte glömma vad arbetarrörelsen gjort för Sverige. Arbetarrörelsen står för solidaritet, rättvisa, broder- och systerskap. Detta har också byggt det samhälle vi har i dag. Men vi måste även fokusera på framtiden. Därför är förstamajfirandet så viktigt. Första maj påminner oss vad vi uppnått - och vad vi behöver fortsätta kämpa för, säger Arne Pettersson.

Fakta: Arne Pettersson

Ålder: 81, född 5 augusti 1936.

Bor: Mora.

Familj: Hustrun Maj sedan 1959. Fyra barn, tio barnbarn och fyra barnbarns barn.

Född: Mora BB, uppväxt i Slättberg Orsa.

Utbildning: Sjuårig folkhögskola, Mora folkhögskola och Socialinstitutet.

Karriär: Springpojke på möbelaffär i Orsa, brevbärarbiträde, tjänsteman inom fångvården, socialchef i Mora, glesbygdskonsulent, kommunchef i Älvdalen.

Politiken: Ledamot i Mora fullmäktige 1970-1990. Landstinget 1976-2014. Har suttit i verkställande utskottet i S-distriktet.