Utspelet om Falu centrum – de vill bygga bostäder på Korsnäsvägen, Gruvgatan och Tiskenparkeringen

På tisdag, den 22 maj, når förslaget om fördjupad översiktsplan för Falu tätort samt området runt Varpan, kommunstyrelsens utvecklingsutskott.

Ett första antagande är att vänta.

Därefter vandrar förslaget vidare till kommunstyrelse och kommunfullmäktige för ett definitivt avgörande.

I grova drag handlar den fördjupade översiktsplanen om hur bostäder, trafik, industrier och liknande ska samspela med varandra.

Planen sträcker sig till 2035 och det handlar alltså om ett av de absolut viktigaste styrdokumenten som kommer få stor påverkan på Falun de närmaste 17 åren.

I ursprungsförslaget vill Falu kommun bygga 4 000 nya bostäder, skapa hållbara transportmöjligheter, värna om grönskan och vattnet, lyfta fram världsarvet samt göra det lättare att mötas.

Just dagens trafiksituation genom centrala Falun har varit en fråga som flitigt debatterats och det är just kring det ämnet som nu Naturskyddsföreningen riktar in sig på när de nu för fram sina synpunkter.

– I dagsläget har vi för mycket trafik i centrum. Det är inte konstigt att bilarna fastnar när vi leder in dom i dubbla filer. Planen ska vara en beredskap för de kommande 20 åren och vi behöver veta hur vi ska hantera detta, kommenterar Anders Gottberg.

Bland annat vill Naturskyddsföreningen smalna av övre delen av Gruvgatan och ersätta med bostäder.

På andra sidan centrum, vid Korsnäsvägen, så vill man smalna av även den sträckan för att ersätta med bostäder.

Även vid Tiskenparkeringen vill föreningen se bostäder, dock inte över hela parkeringsytan.

Och skulle det behövas så ser Naturskyddsföreningen även att det byggs en förbifart från Origo-rondellen vidare över Slussen och bort mot Främby.

– Framtiden får utvisa om en led förbi Slussen kommer behövas. Argumentet för det är att mer människor kommer att börja cykla och gå, säger Gottberg och fortsätter:

– Över tid kommer trängseln att minska. Fler människor kommer att cykla och gå. Vi har också det här med självkörande bilar. Det här är inget som kommer hända om två, tre år utan kanske blir vanligt om 15-20 år.

Under de senaste åren har centrumhandeln ofta påpekat vikten att kunden enkelt ska kunna ta sig till och från centrum.

Även Moderaterna i Falun har gång på gång krävt bättre trafiklösningar, främst för bilen, för att kunna upprätthålla en levande stadskärna.

Naturskyddsföreningen delar inte den uppfattningen.

– Det är ingen självklarhet att man får en dålig utveckling av handeln om man minskar tillgången att angöra precis utanför en affärs dörrar, kommenterar Gottberg och fortsätter:

– Vi har varit oerhört försiktiga i våra bedömningar för att inte ta i i överkant. Det är inte så att man inte ska kunna köra igenom eller åka till centrum., säger Anders Gottberg,

Lasse Westin, centrumutvecklare vid Centrala Stadsrum, betonar däremot vikten av en fungerande biltrafik till- och från centrum.

– Bilen är det absolut vanligaste färdmedlet för att handla i stan och ofta en nödvändighet för att få med sig sina varor hem, därav hänger biltrafik och handel i centrum ihop. Våra handlare pratar mycket om tillgänglighet och möjlighet att parkera i centrum som en av avgörande faktor för försäljning, säger Westin

Vad får du för känsla när du hör Naturskyddsföreningens ståndpunkter?

– Känslan jag får....det är väl att NSF jobbar tydligt och ambitiöst med utveckling av Falun utifrån sitt perspektiv, svarar Lasse Westin.

