DEBATT: Kommunpolis i Dalarna: Säg som det är om polisbristen – att vi tvingats lämna små kommuner i sticket

Jag heter Anders Modén och jobbar som så kallad kommunpolis i lokalpolisområde Mora – där kommunerna Älvdalen, Malung-Sälen, Vansbro, Mora, Orsa, Rättvik, och Leksand ingår.

Jag ska vara en länk mellan polisen och kommunen och i mitt uppdrag ingår bland annat att samverka med och lyssna på kommunens behov.

SVT Dalarna har gjort en reportageserie om polisbristen i vårt län. Man har låtit göra en enkät där våra kommuner fått uttala sig om huruvida bristen av polisnärvaro påverkar kommunerna och dess medborgare.

Flera kvällar i rad har vi fått se och höra kommunalråd som beskrivit en känsla av att polisen övergivit dem.

I Vansbro har man på några år gått från 13 poliser till endast en utredningspolis. I Orsa tycker man sig aldrig se en polis. Och jag kan räkna upp fler kommuner där man känner samma samma frustration.

SVT och andra medier har ett särskilt upplägg på sina reportage om polisbristen. Först får ett kommunalråd beskriva sin frustration över läget. Sedan ska vår högsta polischef uttala sig i frågan.

Hittills har jag inte sett att vår högste chef i Dalarna Lars Lindahl visat någon förståelse för kommunernas oro över polisbristen. I stället har han med klassisk härskarteknik slätat över deras högst befogade oro.

Vansbros farhågor möter han med att säga att vi tyvärr måste prioritera annat.

Orsas åtgärd mot polisbristen var att ta in väktare. I stället för att beklaga detta sätt att möta problemet säger Lindahl att det är bra att kommunerna tar in ordningsvakter i väntan på de poliser som ska vara på plats 2024. Att medborgarna via sin skattsedel måste betala två gånger för sin trygghet var tydligen heller inget konstigt.

De hade ju ”polismäns befogenhet” som han sa.

Ett klargörande: En väktare har samma befogenheter som exempelvis en bagare eller en bibliotekarie. En ordningsvakt har polisiära befogenheter främst inom ordningshållning.

För något år sedan tecknade kommunerna och polisen ett avtal som kallades för medborgarlöfte. I dialog med medborgarna kom det fram att i majoriteten av våra sju kommuner tyckte man att polisen skulle prioritera trafiksituationen. Någon kommun upplevde också stora problem med droger.

Dessa önskemål gjorde att polisen i avtalen ”lovade” att öka närvaron och på så sätt öka tryggheten och minska brottsligheten. Kommunerna lovade i sin tur att bidra med andra saker.

Känner Lars Lindahl till att flera av dessa avtal brutits från kommunernas sida med motiveringen att polisen inte uppfyllt sin del av avtalet?

Känner han till att medborgarna efterfrågar fler hastighetskontroller och ett stopp på buskörningen och droghanteringen?

Då borde han också veta att en ordningsvakt inte kan genomföra hastighetskontroller eller rapportera någon för störande körning. De kan heller inte bekämpa narkotikabrottsligheten.

Detta kan BARA en polis göra.

En ordningsvakt passar däremot utmärkt i en centrumkärna i en större stad där de genom att synas kan skapa trygghet och förebygga brott.

I Orsa, Vansbro eller i några andra av våra småkommuner där otryggheten ofta orsakas av bilburna är de däremot lika effektiva som bibliotekarier i uniform.

Det vore klädsamt om vår högste chef tog våra kommuners oro på allvar och sa det alla polisanställda vet: Att arbetsmiljön hos polisen gör att erfarna medarbetare lämnar yrket, att omorganisationen sugit musten ur många samt att vi i polisbristens spår tvingats lämna små kommuner i sticket för att prioritera annat.

Anders Modén, polisinspektör och kommunpolis i lokalpolisområde Mora