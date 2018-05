Domare på Domnarvsvallen utsatta för stölder – "Till slut vill ingen döma"

Under helgen har någon stulit saker ur ett låst rum på Domnarvsvallen i Borlänge.

Det är fotbollsdomare som blivit av med värdesaker.

Peter Johansson, ordförande i Dalarnas Fotbollförbunds domarutskott, konstaterar att det inte är första gången domare utsätts för stölder på Domnarvsvallen.

– Det har varit 3-4 inbrott i domarnas omklädningsrum, säger Peter Johansson.

Den senaste stölden ägde rum i söndags kväll.

– Vi är väldigt bekymrade. Varför händer det bara i Borlänge, frågar sig Peter Johansson.

– Vi har inte haft ett enda inbrott på många år. Utom i Borlänge.

Har han nu kontaktat förbundet för att få förbundet att sätta press på Borlänge kommun.

– Någonting måste göras.

Peter Johansson menar att det är mycket spring på arenan, och att Domnarvsvallen förvandlats till en stor ungdomsgård.

– Det här är inte bra. Det har försvunnit bankkort, pengar, kläder, skor. Man har till och med tittat i en snusdosa om det fanns något där.

Han tror att nycklar eller något annat är på vift, som gör att obehöriga kan ta sig in i låsta utrymmen.

– Domarna är helt säkra på att det är låst. Ändå tar sig folk in där under matcherna. Man har tagit sig in med nyckel eller på annat sätt. Inget är uppbrutet.

Peter Johansson förväntar sig att kommunen löser problemet, så att domarna på Domnarvsvallen kan känna sig trygga.

Fortsätter det så här lär det bli konsekvenser.

– Till slut vill ingen vara på Domnarvsvallen och döma. Då får jag problem, säger Peter Johansson.

Roger Lundin, kommunens fritidsenhet, säger att ett nytt låssystem är på gång.

– Vi byter ut lås hela tiden. Samtidigt står det på dörrar att vi inte ansvarar för värdesaker inne i rummen även om det är låsta. Men det är olyckligt att det varit så här.

Han säger att man på något sätt har nyckel och kommer in i det låsta systemet.

– Vi ska se till att vi har ett bra system på alla våra anläggningar. Vi ska kunna se vilka som går in, och man ska ha befogenhet att gå in. Vi har haft samma problem på fler ställen, men inte så extremt som på Vallen, säger Roger Lundin.