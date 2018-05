Klass 3-varning - men Idre ser ut att klara sig

Vattennivå och vattenflöden har varit de största sedan 1966 i Idre och Idresjön steg snabbt under onsdagen och torsdagen. Det som målades upp som ett hot och gjorde att SMHI utfärdade en klass-3 varning var kraftig regn som väntade. Regnet kom också, men inte alls med de mängder som förutspåtts. Samtidigt började vattennivån sjunka, från toppnoteringen på 444,49 meter över havet till 444,43 på fredagsförmiddagen. Även vattenföringen har gått tillbaka och under fredagen låg den på 417 kubikmeter per sekund från att ha varit 436 kubikmeter per sekund.

Om inte regnet tilltar kommer Idresjön att börja dra sig tillbaka, men det finns fortfarande gott om snö i fjällen som kan förvärra läget.

Det vatten som passerar Idresjön påverkar även Särnasjön innan det fortsätter mot Trängslet.

Den stora Trängsletdammen är snart halvfylld och klarar av att ta emot det vatten som är på väg.