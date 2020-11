Ytterligare Coronastängningar – nu vädjar man till anhöriga: "Skjut upp besöket hos din mormor eller farfar"

I onsdags kom beskedet att både Leksandshallen, Kulturhusen och biblioteken stänger igen – detta efter de nya skärpta coronarestriktionerna i Dalarna.

Nu meddelar Leksands kommun att även öppna förskolan, Fixar-Maltes verksamhet samt all gruppundervisning på kulturskolan pausas.

Öppna förskolan stängs från och med torsdagen den 19 november och håller till att börja med stängd året ut.

Kulturskolan pausar all gruppundervisning resten av året. Enskild undervisning fortsätter som tidigare eller om det är möjligt via digitala kanaler. Däremot pausas all vuxenundervisning.

Alla föreställningar ställs in, alternativt spelas in och filmas med säkerhetsavstånd och utan publik. Man stänger dessutom dörren till föräldrar och andra vuxna, som istället får vänta utanför på sina barn.

Fritidsavdelningens hjälptjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning, Fixar-Malte, pausas den också – i det fallet så länge de lokala allmänna råden gäller.

Sedan i början av oktober råder inget formellt besöksförbud på kommunens fem särskilda boenden.

Socialchef Ulrika Gärdsback vädjar dock – på grund av den "oroväckande snabba smittspridningen i samhället" – till alla anhöriga att inte besöka grupp- eller särskilda boenden.

"Nu behöver vi hjälpas åt att hindra smittspridningens hastighet från att komma in på våra boenden och på så sätt skydda våra anhöriga. Det innebär att du behöver skjuta upp det där besöket hos din mormor eller farfar. Låt det vänta tills smittan gått ner och tills det är säkert att besöka dem igen", säger hon i ett pressmeddelande.