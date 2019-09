Wikegård vill införa ny regel – efter Leksands försenade premiär: "Skulle inte bli förvånad"

SHL-festen i Tegera Arena är uppskjuten.

LIF, som längtat i fem månader på att få inleda sin återkomst i högstaligan, får tålmodigt vänta i en handfull timmar till på premiären.

I skrivande stund reser Malmö med flyg till Borlänge och preliminär starttid är satt till 18.15.

En av alla som reagerar på flygstrulet vid Sturup och den nya matchstarten är Niklas Wikegård, som bevakar LIF–Malmö för C More under lördagen.

– Det är supertråkigt för alla Leksandsfans. Det är en TV4-sändning från vår sida också, vilket innebär att det är 35 personer på plats här plus folk i Stockholm. Det har producerats inslag och små godbitar som vi tänkte bjuda på, men det får vi stryka nu. Sändningen som börjar 18.15 blir bra, men det blir ingen huvudmatch, säger Wikegård till Hockeypuls och Sporten.

Den blir mer komprimerad helt enkelt?

– Mycket. Det här blir en vanlig sändning, så vi stryker rubbet egentligen. Nu får vi improvisera. Det blir ändå en bra sändning för C More har otroligt bra redaktörer.

Vad tycker du om Malmös ursprungliga planering?

– Det går nog att ifrågasätta, men problemet är att de flesta lag gör så. Lagen har blivit så pass "professionella" eller "bortskämda" att de flyger till och från matcherna. Förr var det en mindre resebudget och då reste man med buss.

I NHL finns ett krav på bortalagen, som måste befinna sig i staden där matchen spelas minst 24 timmar innan nedsläpp.

Wikegård tycker att det vore rimligt att införa ett liknande regelverk i SHL.

– Någon gång framöver, åtminstone med 15-matcherna, och när det är ett visst antal mil mellan lagen, att man blir tvungen att åka dagen innan. Det är inte ovanligt det Malmö gör, de flesta gör det.

I NHL finns ett 24-timmarskrav på bortalagen. Borde det finns i SHL och svensk hockey?

– Framför allt för matcher som är tajta, som 15-matcherna. De som startar 19 finns det mer tid att spela på. Jag skulle vilja få in en regel att man måste åka dagen innan. Men som sagt, det här är inte unikt för Malmö.

Borde SHL som liga införa det kravet?

– Ja, det tror jag. SHL har utvecklats för varje år och blivit mer professionell. Nu dyker en sådan här sak upp och det kommer följas upp med olika diskussioner. Jag skulle inte bli förvånad om en sådan regel införs, för det här är inte bra för varken Leksand eller ligan.