Westholms Illuminati K.W hade allt under kontroll – tog karriärens första seger

My New Chapter har kommit till Claes Eskilsson via Ola Samuelsson och Timo Nurmos och gjorde nu tredje starten i hans regi när sexåringen bara var bäst för Marcus Schön och segrade på 1.16,0/2 160 meter.

Robert Wilhelmsson inledde V5-omgången med en tränardubbel. Robert vann själv med Läckra lisa som sin vana trogen avslutade starkt och vann före stallkamraten G.G.Pugh som försvarat position utvändigt ledaren med framgång.

Tomas Pettersson ledde hela vägen med Stig Jarle Röste-tränade Skeie Jerven och på samma vis vann Örjan Kihlström V5-avslutningen med Daniel Redén-tränade Margareta Tooma som dundarde runt til en överlägsen seger på 1.12,6a/2 140 meter.

Jörgen Westholm tog sin dagsseger med Illuminati K.W som hade allt under kontroll från ledningen och tog karriärens första seger på 1.17,1/2 140 meter.

Mats Persson