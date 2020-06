Westblom om vädret i Smedjebacken – en mild vinter följdes av snö i försommartid

Det konstaterar Per-Eric Westblom, 57, som sedan 1988 fört statistik över väderleken i Smedjebacken.

Här följer hans krönika om de första fem månaderna under 2020:

Det nya året inleddes övervägande milt och snöfritt. Under januari förekom endast 14 dygn med minusgrader vilket är ovanligt lite. Varmast var det den 8 med plus tio grader. Under januari kom det 30 millimeter nederbörd i smält form vilket är mindre än normalt. Snö förekom högst sporadiskt med två centimeter den 31 januari.

Även vintermånaden februari blev mildare än normalt med temperaturöverskott. Mildast var den 16 med 9,3 grader. Månadens lägsta temperatur blev minus 11,5 grader den 28 februari. Totalt föll 35 millimeter nederbörd vilket i stort sett är normalt för månaden.

Norra Barken var istäckt tidvis under februari, bland annat den 4 och den 23 då det var något kallare temperaturer. Februari blev i år en vårmånad då medeltemperaturen var över noll grader i genomsnitt. Blåsippa och tussilago blommade under slutdelen av februari.

Mars blev även den mild med stort temperaturöverskott. Medeltemperaturen blev plus två grader och varmast var det den 26 mars med 14 grader. Nederbördsmängden blev i stort sett normal då det kom 30 millimeter i smält form.

Marken var snötäckt från den 1 till och med den 10 mars. Rödhaken anlände cirka en månad för tidigt då den sågs efter Gamla Ågatan den 6 mars.

April blev även den månaden mycket mild med stort temperaturöverskott. Medeltemperaturen blev plus fem grader och varmast var det den 23 med drygt 20 grader.

Totalt föll cirka 30 millimeter nederbörd. Som mest under ett dygn den 27 april med 19 millimeter i smält form vilket också resulterade i ett snödjup på sju centimeter. Den 30 april på Valborg var det åter barmark.

Till skillnad från de fyra första månaderna blev maj en mycket kall månad med stort temperaturunderskott inledningsvis. Frost noterades under tio dygn och som kallast var det den 12 maj med minus 3,5 grader.

Snötäckt blev marken den 4 och 5 med sex centimeter, lokalt var det säkert större snödjup. Snötäckt var det även den 13 maj. Totalt föll drygt 51 millimeter i smält form. Mesta dygnsnederbörden noterades den 4 med 21,6 millimeter i smält form.

Från slutdelen av maj blev det varmare och den meteorologiska sommaren med dygnsmedeltemperatur på tio grader inföll den 24 maj. Den högsta temperaturen noterades den 26 maj då det var 22 grader varmt. Tornsvalor sågs i mängd över Smedjebacken den 21 maj vilket är ett gott tecken på sommarens ankomst.

Per-Eric Westblom