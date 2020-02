VM-tävlingar till Falun och Säter sommaren 2022: "Klart att det är en fjäder i hatten"

I mitten av juli 2022 samlas världseliten i MTB-orientering i Dalarna för att under en vecka tävla i VM. Det blir tre VM-distanser i Falun i OK Kåres regi medan Säterbygdens OK står för två av tävlingarna.

- Exakta datum är inte spikade än, men det kommer att bli under juli månad. Vår tanke är att tidsmässigt lägga tävlingarna några dagar innan O-Ringen Smålandskusten. Detta med förhoppningen om att många av våra internationella åkare ska välja att köra både VM och O-Ringen, säger Steven Hale i OK Kåre till Skoggsport.

Sammanlagt beräknas ungefär 300 aktiva komma till start under VM och junior-VM, som arrangeras parallellt, men till det tillkommer även publiktävlingar.

- Det är väl lite färre deltagare på ett VM än på många andra tävlingar, men det här högre krav på allt runtomkring. Det är ett stort åtagande för oss, säger Per Sandberg från Säterbygdens OK till Sporten.

OK Kåre är den större av de två föreningarna. För två år sedan arrangerade man MTBO-SM i Falun och klubben är också med och arrangerar Daladubbeln, Sveriges största ungdomstävling, varje höst.

Men även om Säterbygden är en mindre förening, saknar man inte rutin som arrangör.

- Vi har stor erfarenhet för att vara en liten förening, vi har bland annat varit medarrangör på SM i skidorientering flera gånger och hade Silva League här 2015. Det är klart att det är en fjäder i hatten att få frågan. Vi har rutin och är ganska duktiga på att arrangera tävlingar, men vi är relativt få till antalet. Men vi räknar med att kunna ta hjälp av grannklubbar, säger Per Sandberg.

De fem distanserna i VM är sprint, medeldistans, långdistans, masstart och stafett. Det är ännu inte helt klart vilka distanser som kommer att arrangeras var. I Falun är i första hand området kring Lugnet tänkt som tävlingsplats och för Säterbygdens hoppas man kunna genomföra båda tävlingarna i ett område mellan Säter och Gustafs.