Visst är det lätt att känna igen alla tomma floskler från HR-avdelningen

Att skriva en text mot deadline kan vara pressande, men att föredra framför att jobba i ett företag som arbetar mot mer långsiktiga mål. Utrymmet för chefer att ägna sig åt sådant som ändlösa möten om värdegrund och medarbetarundersökningar ökar om, säg, inte en tidning måste tryckas till dagen efter.

Malin Axelssons pjäs ”Chefen”, som produceras av Riksteatern och Kulturhuset Stadsteatern, berättar om ett företag där personalen inte verkar ha så mycket annat att syssla med än omorganisationer och möten med konsulter. Vad som produceras är högst oklart, även för de anställda själva. Det enda som de vet är att de måste göra det mer effektivt och med mindre personalstyrka.

In i detta kommer den nya mellanchefen Jenny Larsson, spelad av Frida Hallgren, som med otydligt mandat ska genomföra omorganisationen. Hennes egna chefer ger inget stöd och verkar mest intresserade av att fly ansvar. Till sin hjälp får Jenny personalkonsulten Carina – på pricken fångad av Caroline Rauf – som citerar nonsenstexter av Per Gessle under förespegling att det är hennes egna visdomsord och som bollar tillbaka alla frågor till Jenny. "Vad tänker du själv?".

På företaget finns också den överåriga, ”sköna” chefskillen som behållit hårmanen från tonåren och som surfar ovanpå allting och som, när han väl pressas, lämpligt nog alltid måste besvara ett sms, samt den underordnade martyren som manipulativt bryter samman vid minsta rimliga delegeringsuppgift.

Alla är de typer lätta att känna igen från arbetsplatser. Man pekar med hånfulla skratt ut dem. Tills skrattet sätts i halsen och man får syn på sig själv.

Pandemin har gjort att kontorsljusen inte längre faller lika hårt över våra liv.

Dramatikern Malin Axelsson har själv varit mellanchef på Sveriges Radio och har lagrat skarpa observationer om företagskultur, föga smickrande för svenska arbetsplatser. Hon lyckas pricka in det mesta, från modeord som ”agil” till skrivbord som höjs och sänks in absurdum. Enda möjliga vinnare i denna kultur, eller de ska kanske kallas för överlevare, är de som inte uppfattar tomheten i HR-avdelningens floskler eller, ännu bättre, kan framföra dem utan att genansen lyser igenom. Jenny är förstås dömd från start. Hon försöker ta sig an det diffusa uppdraget genom att tänka själv. Big mistake.

Jag har sällan hört så många repliker med så obefintligt innehåll på en scen. Det är skickligt gjort att skriva en så tom dialog som ändå säger så mycket.

Miljön är en skarpt blåbelyst kontorsmiljö med en riktig sladdsallad som främsta scenografiska insats. Skådespelarna hittar rätt i gränslandet mellan människa och karikatyr. Frida Hallgren, känd från bland annat "Så som i himmelen", hittar den duktiga flickans tysta desperation. Caroline Rauf lyckas skickligt antyda konsulten Carinas uppgivna poet bakom de tomma managementflosklerna.

"Chefen" inleds starkt, men de dryga två timmarna får den inledande energin att sjunka. Pjäsen beskriver ett tillstånd, och när en intrig om omorganisationen tar vid lyckas manuset inte hålla intresset uppe. Den billigare formen av igenkänning (som överproducerade power point-presentationer) blir för övertydlig stundtals, likaså symboliken (chefer som använder anställda som sittmöbler).

Pandemin har gjort att kontorsljusen inte längre faller lika hårt över våra liv. Organisationen behåller dock fortfarande sin makt över oss. "Chefen" fångar denna vår verklighet på ett smart och fyndigt sätt och föreställningen är ett bra exempel på när teatern lyckas skildra samtidens fenomen.

TEATER

"Chefen"

Regi och manus: Malin Axelsson

Scenografi: Zofi Lagerman Nilsson

Medverkande: Frida Hallgren, Caroline Rauf, Angelika Prick, Anders Johannison och Mattias Silvell.

Kulturcentrum Sandviken, 25/10

Spelas på Maximteatern i Borlänge 26/10.