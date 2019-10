Vintersportbyte i Borlänge i helgen

Under lördag och söndag, 11-14, arrangerar IFK Borlänge Alpin sitt årligen återkommande vintersportbyte i Rolf Ericsson Bils lokaler i Borlänge.

INSÄNT. Vintersportbytet är en mångårig tradition på hösten där många varje år passar på att byta utrustning för sitt vintersportande. Precis som tidigare år förväntas kön ringla lång när dörrarna öppnas på lördagsmorgonen.

Allt som har med vinteridrott att göra brukar finnas, såsom alpin skidutrustning, skridskor, hjälmar, vinterkläder och längdskidor. Har man utrustning man vill sälja tar man den med sig, lämnar in och förhoppningsvis får man varan såld. Samtidigt kan man passa på att köpa något annat av allt som finns att välja på.

Någonting som har blivit uppskattat de senare åren är att försäljning och inlämning av utrustning sker samtidigt under hela helgen. Det betyder att det hela tiden kommer att fyllas på med ny utrustning. Samtidigt behöver man inte passa en viss tid för att lämna in utrustning till försäljning som man var tvungen att göra för några år sedan, det går utmärkt att lämna in hela tiden när vintersportbytet håller öppet.