Vintern när Falu BS var bättre än LIF – och kanadensiska bombflygare skapade hockeyhype vid Läroverksrinken: "En skänk från himlen"

Det är i boken "De kanadensiska bombflygarna och Leksands IF", utgiven i maj 2019, som författaren Lars Ingels från Leksand berättar den fascinerande historien om hur de kanadensiska bombflygarna blev internerade i Falun efter att ha nödlandat eller kraschat skadade bombplan i det södra, neutrala Sverige under luftvärnsslagen om Hamburg och Berlin.

Kanada var synonymt med ishockey och snart började en galen hockeysäsong där Falu BS kom att representeras av ett lag bestående till stor del av kanadensare i en "dalaserie" mot Leksand och Mora.

Sporten gick tillbaka till tidningsläggen från den där säsongen och hittade en ishockey som inledningsvis stod helt i bandyns skugga.

Redan i slutet av november började det spelas bandy – på Tisken

I början av december blev det slaskigare och vare sig sjöisarna eller "landbanorna" var spelbara.

Samtidigt började Falu-Kurirens sportreportrar intressera sig för de kanadensiska bombflygarna.

Harry Read, piloten från DK267 som hade kraschat i skånska Annelöv den 23 augusti 1943 efter att ha skadats av ett tyskt jaktplan under en bombräd mot Berlin, hade då rest till Stockholm för att bevittna matchen mellan Södertälje SK och Nacka och dessutom fått till ett möte med Svenska ishockeyförbundets ordförande Anton Johansson.

"Enligt vad St.-T. (Stockholms-Tidningen, reds anm) erfarit kommer Svenska ishockeyförbundet att undersöka möjligheterna att anställa de kanadensiska ishockeyspelarna i Falun som tränare och går projektet att realisera är det förbundets avsikt att låta dem verka företrädesvis i Mellan-Sverige och Norrland."

Några tränare blev det aldrig av de kanadensiska bombflygarna.

Men framåt jul hade Harald Andersson, Dalarnas ishockeyförbunds ordförande och ledande kraft i Falu BS, kommit långt i planerna på invigningen av den nyanlagda skridskobanan i Läroverksparken, dit belysningsanordningen från den dåvarande enda skridskobanan på Kopparvallen också skulle flyttas.

En sån gammal fin sport som bandyn kommer säkert att bestå – ishockeyn är ju till sin karaktär en kvällssport och bandy en dagsport

- Harald Andersson

Läroverksplanen skulle invigas – med hjälp av de kanadensiska bombflygarna.

"Om bandyn kommer att lida men av ishockeyoffensiven? Knappast. En sån gammal fin sport som bandyn kommer säkert att bestå – ishockeyn är ju till sin karaktär en kvällssport och bandy en dagsport," konstaterade Andersson.

Vi är nu framme vid fredagen före jul, den 17 december 1943, och på Humlebackens pensionat där flera av kanadensarna är internerade, börjar Bill Mainprize, navigatör på HR871 som blev det första bombplanet att krascha på svenskt territorium – faktiskt i Östersjön, utanför Trelleborg – efter en räd mot Hamburg den 2 augusti, oroa sig för den hausse som skapats kring de kanadensiska hockeyspelarna som så långt bara hunnit visa sina färdigheter på Hosjöns is.

Signaturen "d h." har tillsammans med Harald Andersson tagit sig ut till Humlebacken för att "spika litet ishockey."

När vi nu hör att vi kunna få vara med och spela i Falun och på en landbana med kvällsljus, så är det som att få en skänk från himlen

- Bill Mainprize

Mainprize, som precis fått reda på att han har släkt i Djurås och kommer att fira jul där, konstaterar:

"När vi nu hör att vi kunna få vara med och spela i Falun och på en landbana med kvällsljus, så är det som att få en skänk från himlen. Men redan från början vill vi tala om att vi endast äro amatörer och att det sålunda inte kan bli tal om något fenomenspel i professionell klass."

Annandagsfesten uteblev på grund av mildväder och det dröjde till den 30 december innan det var dags för invigningen av Läroverksrinken och den emotsedda matchen mellan Falu BS och Mora IK, som säsongen innan gått så långt som till kvartsfinal i SM innan laget slogs ut av blivande mästarlaget Hammarby IF.

Att kanadensarna inte var några proffs visade sig också i matchen, som Mora vann enkelt med 7–0.

Men fest blev det. Någonstans mellan 1 000 och 1 500 åskådare kom till Läroverksrinken vilket var nytt publikrekord för ishockey i staden, och matchen blev startskottet för en säsong som kom att prägla dalahockeyn för lång tid framöver.

Efter en returmatch i Mora redan två dagar senare, på nyårsdagen inför 700 åskådare vilket var 200 under dåvarande publikrekordet, återvände kanadensarna till Falun för en match mot ett rent svenskt Falu BS inför 600 åskådare på Läroverksrinken den 7 januari.

Den 9 januari var det dags för match mellan Leksand och Falun. 600 personer såg på och det var tangerat publikrekord för ishockey i Leksand och den 14 januari spelades en returmatch inför 500 åskådare på Läroverksrinken.

Leksand vann matchen i Falun med 6–2 och en av målskyttarna var en 19-årig högerforward vid namn Åke Lassas.

Den 20 januari startade så den inofficiella Dalaserien 1943/44 mellan Mora IK, Leksands IF och Falu BS.

Mora IK, som till säsongen ansökt om deltagande i en division 2-serie med gästrikelag men nekats, tappade bara en poäng, 2–2 borta mot Leksand den 16 februari.

Det var också Leksands enda poäng i serien, som bestod av hemma-/bortamöten mellan de tre lagen.

I Leksand vann Falun med 3–2 den 6 februari och när Dalaserien avslutades fredagskvällen den 3 mars med match mellan Falun och Leksand fick de 400 personer som kom till Läroverksrinken se en 5–4-seger för Falu BS.

Efter en sista match, i Leksand den 9 mars som Falun också vann (2–1), lämnade flera av de viktigaste kanadensarna Sverige för att återvända till kriget.

Lars Ingels skriver:

"Leksands IF spelade 1944 mot Faluns kanadensare i sin 20:e, 21:a, 24:e, 25:e, 26:e, 29:e, 30:e och 31:a ishockeymatch i ordningen. 75 år senare, i januari 2019, spelade LIF:s herrlag sin 4 000:e match genom tiderna! Vilken fantastiskt resa!"

Och vidare:

"Bandyn blev i Falun den största lagidrotten efter kriget. Falu BS nådde Allsvenskan igen på 1950-talet, men etablerades än mer på 1960- och 1970-talet med två SM-guld 1971 och 1974. Efter en tynande tillvaro spelade bandylaget åter en säsong i Elitserien 2018/19. 1968 bildades en ren ishockeyförening, Falu IF, genom en sammanslagning av Falu BS ishockeysektion och Falu Godtemplares IF. Falu IF nådde sin största framgång 1984 när man spelade i Allsvenskan (serien under Elitserien). I dag spelar man i ishockeyns division II."

Den där säsongen 1983/84 slogs också det gällande publikrekordet för ishockey i Falun. Den 6 januari vann laget, denna gång utan kanadensare men väl med Leksandsikonen Dan Söderström som tränare, mot Mora med 5–2, inför 2 871 åskådare.

Nuvarande publikkapacitet på Lugnets ishall är 2 500 åskådare, en notering det finns en förhoppning om att nå i samband med söndagens finaler i TV-pucken.

Källor: De kanadensiska bombflygarna och Leksands IF (Lars Ingels, 2019), tidningsartiklar ur Falu-Kuriren november 1943–mars 1944.