Vinsten ökar för Arctic Paper – höjda priser extra viktigt för förlustdrabbade Grycksbo

Bolagets rörelseresultat ökade från 66 miljoner zloty andra kvartalet 2018 till 91 miljoner zloty (225 miljoner kronor) under andra kvartalet 2019.

Inom bolagets pappersdel, som bruket i Grycksbo tillhör, blev vinsten 35 miljoner zloty, men hälften av vinsten kommer från markförsäljning vid pappersbruket i Mochenwangen.

"Vår pappersverksamhet verkar i en fortsatt utmanande och mycket konkurrenskraftig miljö, även om vi har sett tendenser till mer gynnsamma marknadsförhållanden under det andra kvartalet. Massapriserna har minskat med tio procent i genomsnitt, medan våra intäkter per ton, på grund av prisjusteringar och förbättrad produktmix, har ökat med 4,6 procent jämfört med andra kvartalet 2018. Vår största utmaning just nu är att kompensera för en lägre efterfrågan på grafiskt papper genom att introducera nya produkter i andra segment och maximera produktionen i våra bruk", säger Michal Jarczyński, vd för Arctic Paper S.A i ett pressmeddelande.

När bolaget bedömer utsikterna för nästa kvartal lyfts pappersbruket i Grycksbo särskilt fram. Möjligheten att höja priserna på finpapper påverkas av efterfrågan på papper och valutakurser.

I delårsrapporten står det: "Papperspriset kommer att vara särskilt viktigt för pappersbruket i Grycksbo vilket, i samband med marknadsförändringar, upplever den största negativa effekten av minskad försäljningsvolym, priser och valutakursförändringar."