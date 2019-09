Vinsten fördubblad hos Clas Ohlson – men mer besparingar är på väg

Insjöföretaget ökade sin försäljning med fyra procent under maj, juni och juli, jämfört med för ett år sedan. Clas Ohlson gynnades av att många svenskar stannade kvar i hemlandet i somras och att det var gott om turister.

– Vad vi har sett under sommaren är att många människor bestämde sig för att stanna hemma istället för att åka på semester. I varje butik jag har varit har jag fått kommentaren om hur mycket engelska, norska och danska som har hörts i sommar, sade Lotta Lyrå, vd på Clas Ohlson, på en webbsänd konferens för investerare.

Den ökade försäljningen ökade vinsten, mätt i kronor. Rörelseresultatet steg under maj-juli 2018 från 32 miljoner kronor till 79 miljoner kronor motsvarande kvartal 2019.

Clas Ohlson presenterade under onsdagen en nyhet som gäller Norge. Företaget ska inleda ett samarbete med Norges största matbutik på nätet, Kolonial.no. För drygt ett år sedan köpte Insjöföretaget in sig i den svenska matförsäljaren Mathem, de som köper hem mat via nätet kan beställa och få hem Clas Ohlson-varor via matfirman. Det har fungerat väl, vid var tionde matleverans kommer det med varor från Clas Ohlson.

Företagets besparingsprogram löper på som tidigare.

"Som tidigare kommunicerats investerar vi, i enlighet med vår plan, 1-2 procent av rörelsemarginalen i våra strategiska initiativ under en tvåårsperiod. Förutom tillväxtdrivande initiativ har effektivitetsförbättrande åtgärder motsvarande cirka 200-250 miljoner kronor hittills identifierats. Vi följer vår plan och effektivitetsförbättringar kommer att vara fortsatt i fokus", skriver Lotta Lyrå i delårsrapporten.

150-200 personer kommer att påverkas av besparingsprogrammet. I början av året varslades 80 tjänstemän. Hittills har cirka 35 personer lämnat bolaget och ytterligare 30 har fått andra arbetsuppgifter.

Enligt Niklas Carlsson, kommunikationschef på Clas Ohlson, kommer översynen av organisationen fortsätta under året och han uppger i ett mejl på onsdagen att "som vi sagt tidigare kan vi inte utesluta fler varsel"

Påverkas distributionscentralen? och hur?

"Alla delar i bolaget påverkas av de förändringar vi gör. På vår distributionscentral har vi till exempel fler skift per vecka för att möta ökad efterfrågan och vi jobbar med automatisering för att kunna leverera ännu snabbare både till våra butiker och till våra e-handelskunder", skriver Niklas Carlsson.