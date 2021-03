Vindkraftspark planeras i norra Orsa för fem miljarder kronor - 97 vindkraftverk i nio områden

– Under lång tid har diskussioner förts om en vindkraftspark norr om Orsa och som, också går in i Ljusdals kommun. Att hitta en lösning för elanslutningstekniken har varit en fråga, som tagit tid att lösa, säger vd för Dala vind, Niklas Lundaahl.

Av de nio områden vindkraftsparken består av ligger fyra i Ljusdals kommun och fem i Orsa kommun.

– Några områden tangerar Koppången och nordöstra hörnet i höjd med Hamra. Orsa Norr omfattar en stor yta och exakt hur projektet kommer att se i vet vi inte idag. Vi befinner oss i ett tidigt skede och ska genomföra ett allmänt samråd. Exakt vad det kommer att bli av dessa planer vet vi inte idag, säger Niklas Lundaahl.

– Planerna ligger i linje med Länsstyrelsens projekt Hållbar vindkraft Dalarna. Regionen behöver öka sin elproduktion inför framtiden. För närvarande importerar länet elkraft och syftet är att minska behovet av importerad el.

– Under våren kommer vi att starta en dialog med berörda i området för projektet där synpunkter, information samt lokal kunskap samlas in. Efter det formas planerna som presenteras i ett formellt allmänt samråd enligt miljöbalken, vilket beräknas ske under sommaren. Även i den fasen tas synpunkter in från berörda parter för en slutgiltig revision av planerna som sedan lämnas in vid tillståndsansökan, säger Niklas Lundaahl.

Området som projekteras har ett av länets bästa vindlägen. Den potentiella energiproduktionen från parken beräknas uppgå till cirka 20 procent av Dalarnas elförbrukning. Det motsvarar cirka två och en halv gånger den energi som årligen produceras vid Trängslets kraftstation i Älvdalen, enligt Dala vinds beräkningar.

En analys Dala vind gjort visar att det kommer att behövas cirka 700 årsarbetare, varav hälften lokal arbetskraft och cirka 150 olika företag för byggnationen av de 97 vindkraftverken.

När etableringen är klar beräknas 25 personer arbeta med parken.

–Vi är i ett tidigt skede och det är långt kvar till ett tillstånd och kommande investeringsbeslut. Dala vind arbetar i första hand med lokala och regionala investerare för att de som bor och verkar i regionen ska ha möjlighet att investera om de vill. I andra hand med nationella investerare. Dala vind har som målsättning att själva investera en del i de parker vi tar fram tillstånd till, säger Niklas Lundaahl.

Martin Moraeus är ordförande för Allmänningsstyrelsen inom Orsa Besparingsskog. För Besparingsskogens del skulle en vindkraftsetablering av det slag Dala vind planerar innebära ett tillskott i Besparingsskogen på cirka 15 miljoner kronor per år till delägare i Besparingsskogen och till bygden. Varje år satsar Orsa Besparingsskog cirka sju miljoner kronor på underhåll av kommunens enskilda vägar.

– Vi använder marken för skogsbruk, men i det här fallet arrenderar vi ut mark till Dala vind för vindkraft, vilket gynnar både delägarna och bygden. Vi har varit intresserade av att arrendera ut mark för vindkraft länge.

– Sedan ungefär 20 år tillbaka har vi haft kontakt med olika aktörer och Orsa Norr, som projektet heter ligger helt i linje med det vi ska göra. Arbeta strikt affärsmässigt. Den ekonomiskas risken är obefintlig, men vi vet inte hur detta kommer att sluta.

– Vi är i ett tidigt stadium och vi för se hur det kommer att gå. Det kan bli en stor vindkraftspark eller ingenting alls, säger Martin Moraeus.

Fakta: Orsa Norr:

Årlig produktion: 1600 GWh

Vindkraftverkens totalhöjd: 280 meter.

Driftstart: Tidigast 2027 förutsatt att tillstånd ges.

För att vindkraftparken ska gå att bygga har Orsa kommunfullmäktige beslutat om en ny uppdaterad vindbruksplan.

Tidsplan för att uppdatera vindbruksplanen är:

Samråd med allmänheten och berörda parter får komma in med synpunkter - våren 2021

Utställning av planen - hösten 2021

Beslut att godkänna planen i kommunfullmäktige - februari 2022

Så här går en ansökningsprocess till:

Ett vindkraftsbolag lämnar in en ansökan om tillstånd till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen som ansvarar för prövningen. I ansökan får bolaget lämna in en miljökonsekvensbeskrivning av sin planerade vindkraftsetablering.

Utifrån miljökonsekvensbeskrivningen gör Länsstyrelsen en miljöprövning och beslut fattas därefter av miljöprövningsdelegationen. Miljöprövningsdelegationen är en självständig del av Länsstyrelsen och består av en ordförande som är jurist och en miljösakkunnig.

Kommunen får yttra sig kring etableringen som en del av Länsstyrelsens miljöprövning. Prövningstillstånd kan bara ges om kommunen tillstyrker det. Man brukar benämna detta det kommunala vetot, alltså möjligheten att påverka en etablering. Regeringen kan, trots att kommunen inte tillstyrkt en anläggning, tillåta verksamheten om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget.

Fakta: Orsa kommun.