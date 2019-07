Viltjour varnar – Robotgräsklippare livsfarliga för igelkottar

Under tisdagen lämnade en privatperson in en igelkott till viltrehabilitering i Rättvik. Halva foten var avskuren – en skada de känner igen på igelkottar.

– När igelkottar är små så åker de in i maskinen och rullar under. Jag har sett liknande skador flera gångar, så här brukar sår se ut på unga igelkottar som stöter på robotgräsklippare, säger Emma Billbäck på viltrehabiliteringen.

Det som gör att igelkottar är särskilt sårbara är att de inte har en instinkt att fly vid fara, och istället rullar ihop sig.

Billbäck har också sett skador orsakade av gräsklippare på fullvuxna igelkottar. Men då de är för stora för att komma in i maskinen brukar de få sår på huvudet. I värsta fall kan ögon och öron skäras bort.

Hon vill uppmana ägare av robotgräsklippare att hålla sig uppmärksamma:

– Framför allt så borde man se till att ens maskin är känslig för hinder. Sen kan man låta gräsklipparen stå still under kvällen och natten, ungefär klockan åtta och framåt. Igelkottar är nästan bara ute sent, säger Billbäck.

På sistone har dock antalet fall med skadade igelkottar blivit färre.

– Jag tror och hoppas att det beror på att ägare av robotgräsklippare börjar förstå riskerna, säger Billbäck.