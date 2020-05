Vill ge mer pengar till vägföreningar – och bygga klart cykelbanan runt Väsman

Via oppositionsrådet Hans Gleimar (C) konstaterar partiet att coronapandemin skapar stora osäkerheter kring såväl skatteintäkter som kostnader, och att budgeten sannolikt kommer att omarbetas under hösten.

Man hoppas ändå att kommunen kan genomföra vissa satsningar som bland annat är tänkt att förstärka samhörigheten mellan de olika kommundelarna. Dit hör att binda ihop sträckan Saxdalen–Sunnansjö med cykelvägen runt Väsman för att cyklister och andra ska slippa samsas med bilar på länsvägen längs den sträckan.

– En sammanknytning av cykelbanan runt Väsman ger bra förutsättningar för både motion och transport i en levande landsbygd och potential för utveckling av näringslivet i denna enastående omgivning, säger kommunstyrelseledamoten Sarah Hjälm (C) i ett pressmeddelande.

Den investeringen beräknas kosta 2,1 miljoner kronor. Ytterligare en miljon, totalt 3,1 miljoner, vill partiet satsa på att slutföra beläggningsarbetena i vägnätet på Laggarudden.

Gällande driften lyfter man i budgetförslaget fram ett ökat stöd till vägföreningar för tre miljoner, accelererad fiberutbyggnad för 1,5 miljoner samt kommunala kontaktpunkter som sprids över över kommunen för 1,4 miljoner.

– Vi vill ge de hårt kämpande vägföreningarna en chans att återhämta sig, säger Hans Gleimar.