Vikingakrigaren Moas perfekta sommardag "Dagen avslutas med ett dopp"

Moa Stefansdotter kommer från Embjörs utanför Säter och har arbetat som skådespelare sedan hon var 17 år. I höstas spelade hon bland annat viking i två filmer: Den kvinnliga vikingakrigaren och The Huntress – Rune of the Dead.

Men Moa besöker också gärna familjen i Säter när hon är ledig. Här delar hon med sig av sina egna smultronställen:

"Om jag skulle beskriva en perfekt sommardag i Säter så skulle den börja med en springtur runt Ljustern, sedan tar jag gärna ett dopp efteråt," berättar Moa.

"Efter doppet möter jag upp några vänner och spelar volleyboll vid campingen och äter lunch där. Eftermiddagen spenderas gärna vid en annan liten sjö som heter Dalkarlen och ligger lite utanför Säter, där avslutas dagen med picknick och bad."

Fakta/Moa Stefansdotter

Ålder: 22 år.

Kommer ifrån: Säter.

Bor: Stockholm.

Gör just nu : Förbereder inför ett filmprojekt som drar igång i höst.

Intressen: Träna, laga mat och umgås med familj och vänner.

Moa Stefansdotter har flera gånger spelat viking, dels spelade hon huvudrollen som Signe i en dramafilm för BBC och SVT som heter Den kvinnliga vikingakrigaren.

Den andra filmen är en svensk produktion uppbackad av amerikanska finansiärer: The Huntress – Rune of the Dead, som hade biopremiär i Sverige 2019.