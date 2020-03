Vi sänder Dala-artisternas konserter live: "Hålla musiklivet i Dalarna levande"

Bakom initiativet, som går under namnet "We have a stream", står Falu kommun, Dalapop och Scekab. Alla kunde de se hur Dalarnas artister och musik fick sina uppträdanden inställda och inkomsterna strypta under den pågående coronapandemin och ville göra något.

– Artisterna går ju på knäna, de har det sjukt jobbigt när alla konserterna blir inställda. Kulturhusets scen i Falun står nu tom men vi vill ju att det ska hända kultur där även om folk inte kan gå dit fysiskt, säger Per Staffas, evenemangssamordnare på Falu kommun.

Sagt och gjort. Tisdag till fredag klockan 20.00 uppträder fyra Dala-artister på stora scenen i Kulturhusets tio14 i Falun. Utan publik men alla fyra framträdanden livesänds på dt.se gratis även för de som inte är prenumeranter.

– När publiken inte kan komma till konserterna ser vi till att konserterna kommer till publiken. I den extraordinära situation som nu råder hjälper vi till att sprida musiken, hålla musiklivet i Dalarna levande så gott det går. Vi vill ge besökarna på dt.se något särskilt nu när arrangemang ställs in och allt fler håller sig hemma. Med de här kända artisterna känns det bra att erbjuda något utöver det vanliga som vi hoppas når ut till många, både våra prenumeranter och andra. DT är en stark plattform, den största mediesajten i Dalarna med hundratusentals besökare varje vecka, säger Dalarnas Tidnningars chefredaktör Helena Nyman.

Varför har DT de här konserterna öppna men inte annan journalistik?

– Huvuduppdraget är att göra trovärdig och oberoende lokal journalistik dygnet runt. Där är vi helt beroende av intäkter för att gör det bästa innehållet för våra läsare. Det här är något helt annat, där vi inte använder våra egna journalistiska resurser – utan bidrar med att upplåta vår stora plattform till ett viktigt initiativ som vi verkligen vill stötta.

Artisterna som uppträder är singer-songwritern Stiko Per Larsson (tisdag), countryrockbandet Martin Riverfield and the wheels of fortune (onsdag), tributebandet P Floyd (torsdag) och hårdrocksbandet Gaupa (fredag). Uppträdandena pågår i cirka en timme.

– Vi har försökt att hitta en bra bredd av artister för den här veckan. Sedan får vi se, vi är öppna för att fortsätta om det här slår väl ut. Men det här är vad vi fick ihop på kort tid och det måste göras nu. Om man ska se något positivt med det här så är det väl att det kan öppnas upp nya arenor och nytänkande, säger Per Staffas.

Konserterna är gratis men i samband med uppträdandena kommer att finnas med en ruta med swishnummer när man ser konserterna där man frivilligt kan stödja artisterna med ett ekonomiskt bidrag.

Följande artister kommer att uppträda:

Tisdag 31/3, kl 20.00: Stiko Per Larsson

Onsdag 1/4, kl 20.00: Martin Riverfield and the wheels of fortune

Torsdag 2/4, kl 20.00: P Floyd

Fredag 3/4, kl 20.00: Gaupa