”Vi har satt dit egna lås” – så agerar kommunen efter konkursen

Bygget vid Grågåsvägen 12 i Marnäs är i princip klart, så det kan ses som lite tur i oturen för det kommunala fastighetsbolaget LKFAB att konkursen kom denna vecka och inte tidigare i höstas.

– Vi har väl anat något i bakgrunden. Det har gått mycket rykten och vi har haft våra misstankar om att det inte gått så bra, säger byggchefen vid LKFAB om konkursen.

Erlandsson Bygg i Dalarna vann upphandlingen av bygget för ett år sedan med en anbudssumma på 12,5 miljoner.

– Av det har vi betalat ut cirka elva miljoner. Nu ska vi förhandla med underentreprenörerna så vi förhoppningsvis så snart som möjligt kan färdigställa bygget. Kommer vi i gång med arbetena igen bör det vara klart på ett par veckor. Det som återstår är små detaljer som injusteringar och färdigställande av brandlarm och sprinklersystem, upplyser Jan Hedberg.

Han hoppas att allt ska vara klart under december. I så fall kommer tidplanen att hålla för när vård- och omsorgsförvaltningen kan ta över lokalerna. Planen är att personalen, tolv personer som delar på tio heltider, börjar arbeta här den 7 januari med att ställa i ordning lokalerna och under februari ska de sex hyresgästerna flytta in.

– Det första vi nu ska göra är att säkra upp byggnaden. Vi har satt dit egna lås och staket ska sättas upp runt fastigheten i väntan på att allt blir klart, förklarar Jan Hedberg.