Vd:ns utmaning: Fixa två miljarder på ett halvår – hoppas öppna Blötbergsgruvan 2022

– Vi pumpar inte ur gruvan förrän vi har fått in 60 till 100 miljoner kronor, säger Lennart Eliasson, vd för Nordic Iron Ore.

Alla tillstånd är på plats för en nystart av gruvan i Blötberget. I höstas blev genomförbarhetsstudien klar. Den visade att gruvan skulle kunna ge en vinst på 6,6 miljarder kronor under en tolvårsperiod.

Studien blev fem månader försenad vilket har försenat arbetet med att hitta finansiärer.

Nu har jakten på pengarna dragit igång.

– Vi behöver någon som går in lite tidigare, som är beredd att satsa, säg 50 miljoner kronor för att göra utvärderingar, innan man kan ta in de stora pengarna. Det måste gå i steg, man kan inte bara ta in de 2,5 miljarder kronorna, säger Lennart Eliasson.

Bolaget arbetar med Swedbank Norge som finansiell rådgivare.

Reser du själv runt i världen och pratar med investerare?

– Nej, än så länge är det bankfolket som pratar och vi skickar ut material till de som är intresserade. Banken tittar främst i England och USA, många fonder finns i London även om de är amerikanska eller kanadensiska. Det gäller att hitta de första ankarinvesterarna som har branscherfarenhet, då kan andra hänga på.

En finansieringsdetalj som inte är klar är hur mycket av de två miljarderna som ska täckas med lån och hur mycket som ska täckas med eget kapital. Ju mer man kan låna till låga räntor desto mer avkastning kan det bli på eget kapital.

Allra enklast vore det om det kom in en stor investerare.

– En sådan som säger: Det där ordnar vi. Vi har egna bankkontakter som tar hand om allting. Då kunde jag nästan sluta jobba med finansiering och fokusera på projektutvecklingen. Men jag utgår från att det blir ett konsortium med olika investerare, säger Lennart Eliasson.

Varför vänder ni er inte till LKAB och Boliden?

– Boliden är inte intresserade av järnmalm. De håller på med andra typer av malmer. LKAB känner så klart till oss men de har nog fullt upp med att borra och se om de kan förlänga livslängden på sina gruvor i Kirunaområdet. De har sina pelletsverk i Kiruna och Svappavaara. Det är väldigt lång väg att hämta järnmalm i Dalarna och köra upp den dit. De tittar säkert på projekt som ligger närmare. Tyvärr för oss, för det hade varit en intressant svensk lösning.

Lennart Eliasson hoppas att finansieringen är på plats inom ett halvår. Det krävs att bolaget har fått in minst 60 till 100 miljoner kronor för att de ska börja pumpa ut vatten ur gruvan. En av anledningarna till det är att bolaget måste betala in 15 miljoner kronor till återställningsfonden så fort det praktiska arbetet påbörjas.

Fyndigheterna ligger på en civiliserad plats

När arbetet är igång krävs det två år innan allt är på plats för att kunna bryta malm. Vd:ns förhoppning är att allt är klart sommaren 2022.

Under torsdagen visade Nordic Iron Ore upp verksamheten för ekonomikanalen EFN och DT. Lennart Eliasson och platschefen Markus Karlsson var på plats vid den vändplats mitt i skogen där tunnelingången är tänkt att ligga. För att ta sig dit kör man in vid Gonäs industriområde och åker längs en skogsväg och passerar bland annat tre älgpass.

Tunnelportalen är tänkt att byggas i en brant bergssluttning nära vändplanen. Därifrån ska det gå en 2,2 kilometer lång tunnel fram till brytningen som ska börja bara något 100-tal meter från den befintliga gamla gruvlaven i Blötberget, fast på 400 meters djup.

Markus Karlsson beskriver vad som ska byggas i skogen nära Skeppmora. Förutom tunnelportalen ska det ska ligga ett anrikningsverk, ett lager för koncentrat och en tågterminal där gruvbolaget ska kunna skicka iväg malm till Oxelösund två gånger per dygn.

Markus Karlsson tycker att Blötbergsgruvan har flera fördelar:

– Att tillstånden finns och att fyndigheterna ligger på en civiliserad plats. Det gör det lättare att anställa folk och det är bra stämning i området.

Ser du nackdelar?

– Att det är brytning under jord. Dagbrott är det normala internationellt. LKAB har malmbrytning under jord, men där sker det i stor skala. Så det gäller att hitta finansiärer som tror att det är lönsamt att bryta under jord även här.

Lennart Eliasson lägger till att det finns miljömässiga fördelar med att brytningen är under jord.

– Det är svårt att tänka sig en grönare gruva, hävdar han.