VBU tillverkar skyddsvisir med 3D-skrivare

Västerbergslagens utbildningsförbund (VBU) vill gärna hjälpa andra samhällsaktörer nu under coronatider. Så läraren på teknikprogrammet, Morten Meek, har kommit på ett nyttigt sätt att använda VBU:s 3D-skrivare.

Han har börjat tillverka skyddsvisir med hållare för vård- och omsorgsförvaltningen i Ludvika kommun, som ska distribuera dem vidare. Planen är att tillverka 10-15 visir varje dag så länge det behövs. Hållaren används om och om igen, men visirplasten byts ut efter varje patient. Plasten är preparerad med en dubbelhäftande tejp som är sponsrad av Ahsell.

Under dessa tider är det framför allt viktigt att ha hand om varandra och hjälpa vår vårdpersonal som är under enorm press. Just de är de största hjältarna i denna coronakris. Vi hoppas att våra visir gör deras situation tryggare. På Youtube finns en film för den som vill veta mer: https://www.youtube.com/watch?v=1GO3CHy-qZI.