VBU:s filmer reser över hela världen

När ES14-eleverna Andre Abrahamsson och Ruben Perez Alvarez film noir, ”Mannen på månen”, blev uttagen till en ungdomsfilmfestival i Spanien var det bara början. Nu har VBU hela fem filmer som ska visas på olika festivaler i Amerika, Kroatien, Serbien och Ukraina.

INSÄNT Den första festivalen som går av stapeln är Dytiatko International Children’s Media Festival i Ukraina. Där ska horrorfilmen "Murderer among us", som gjordes inom Kulturskolans filmverkstad med klass 5b på Kyrkskolan, visas i september.

Två veckor efter det ska ”Skogsande”, en experimentalfilm som gjordes under Filmdagar på VBU vecka 10 och som inspirerades av Dan Anderssons dikter, visas på en av de mest kända ungdomsfilmfestivalerna i Europa: Four River Film Festival i Kroatien.

I slutet av september visas ”Mannen på månen”, ”Murderer among us”, ”Womanhood” (en dokumentär regisserad av Rebecca Li, SA15) och ”The best job in the world” (en dokumentär regisserad av Sofia Jaakola och Moa Villasmil, ES17) på International short film festival ”Short form” i Serbien.

I oktober väntar sedan röda mattan på Times Square i New York på ”Womanhood” och ”The best job in the world”. De ska nämligen visas på All American High School Film Festival – en av de största ungdomsfilmfestivalerna i världen.