VBU:s estet- och mediatjejer vinner igen – nu i Wales

Förra veckan ägde Wicked Wales Filmfestivalen i Prestatyn i Storbritannien rum - internationell festival med ungdomsfilm. Elever från VBU vann två priser.

INSÄNT. 170 filmer från 39 länder visades, bland annat två filmer från våra estet- och mediaelever: The best job in the world, en dokumentär regisserad av Sofia Jaakola och Moa Villasmil (båda ES17) som berättar om vårt hunddagis på VBU och experimentalfilmen Skogsande – ett grupparbete med Rebecka Ax, Emmy Halkola, Linnea Palmqvist, Evelina Söderberg (alla SA17b) och resten av internationella gänget, som gjordes under Filmdagar på VBU och som inspirerades av Dan Anderssons dikter.

Våra elever kunde tyvärr inte åka till Wales, men de vann två priser: The best job in the world vann pris för dokumentärfilm och Skogsande fick ett speciellt omnämnande.

Men det är inte allt för det här året. Tre av våra filmer ska visas på internationella ungdomsfilmfestivalen ”Camera Zizanio” i december i Grekland: förutom Skogsande gick två filmer vidare i tävlingen: Ludvika: voices and visitors – dokumentärfilm om Ludvika som också gjordes under Filmdagar på VBU och Korvfesten – skräckfilm regisserades av teatergruppen i Kulturskolan.