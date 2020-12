VBU-filmer på internationell filmfestival

På grund av covid-19 sker hela festivalen digitalt, så man kan titta på alla filmer på festivalens plattform till den 7 december.

De två filmerna från VBU är: experimental filmen ”Darling we fell to the ground” som är producerad under internationella filmverkstaden ”Filmdagar på VBU” och som gjordes med hjälp av en mycket speciell teknik med rörelse inom stillbild, så kallad ”cinemagraf”.

Den andra är dokumentärfilmen av Linnéa Palmqvist, ”Missbruk bland unga”, som är gjord som ett gymnasiearbete inom Samhällsvetenskapsprogrammet och berättar om ett stort problem bland ungdomar idag, som rör både dem och deras familjer.

De båda filmerna ska visas tillsammans med 188 filmer från 47 olika länder och har blivit utvalda från mer än 2000 bidrag som skickades in till festivalen.

Med den här festivalen avslutas VBU:s filmår. Under året visades 13 av skolans filmer (10 av gymnasieelever och tre av Kulturskolans elever) på festivaler i Grekland, Italien, Kroatien, Norge, Spanien, Storbritannien och Sverige.