VBU-film visades på ungdomsfestival

INSÄNT Four River Film Festival (FRFF) i Karlovac, Kroatien, är en av de viktigaste ungdomsfilmfestivalerna i hela världen med mer än 1000 filmer som skickades in till festivalen. Experimentalfilmen ”Skogsande” (som gjordes under ”Filmdagar på VBU” i våras och som inspirerades av Dan Anderssons dikter) kom med i tävlingen tillsammans med endast 27 internationella filmer och visades på festivalen förra veckan.

Skolans SA17 elev Evelina Söderberg, som gjorde filmen i ett grupparbete med Emmy Halkola, Linnea Palmqvist, Rebeca Ax och resten av internationella gänget: Pippa Molony, Paul Gleeson, Savina Smederevac och Luka Ivanović, besökte Karlovac tillsammans med vår utbytesstudent Emily Cady från USA.

- FRFF var helt underbar, jag är otroligt tacksam över att jag fick möjligheten att åka till festivalen. Människorna vi har träffat, filmerna vi har sett och kulturen vi har fått ta del av är något jag aldrig kommer glömma,” berättar Evelina.

- Det har varit underbart att titta på filmerna och träffa skaparna av dem, som kommer från länderna runt om Europa. Jag blev så inspirerad av dem och av den energi som sprids på den här festivalen, förklarar Emily.