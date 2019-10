VBU-elever på filmfestival i Serbien

I slutet av september ägde Short Form filmfestival rum i Gornji Milanovac i Serbien. Mer än 3 000 filmer skickades in till festivalen och bara 90 gick vidare i tävlingen – fyra av dem kom från VBU och två fick pris.

INSÄNT. De fyra filmerna var "Murderer among us”, en skräckfilm som gjordes inom Kulturskolans filmverkstad med klass 5 b, ”Womanhood”, en dokumentär om kvinnlighet regisserad av Rebecca Li, ”The best job in the world”, en dokumentär regisserad av Sofia Jaakola och Moa Villasmil som berättar om vårt hunddagis på VBU och ”Mannen på månen”, film noir som gjordes av Andre Abrahamsson och Ruben Perez Avalos

Moa och Sofia fick åka till festivalen tillsammans med sin lärare Marija Ratkovic Vidakovic. De fick se två filmer prisas. Först fick ”Mannen på månen" Grand Prix för bästa ungdomsfilm. Sen fick "The best job in the world" en speciell utnämning för bra användning av dokumentär filmteknik.

Spännande att uppleva Serbien tyckte Moa och Sofia. "Framförallt känns det bra att alla de som arbetar på hunddagiset får den här uppmärksamheten”, säger Moa.

Nu går filmerna ”Womanhood” och ”The best job in the world” vidare till Times Square på All American High School Film Festival - en av de största ungdomsfilmfestivalerna i världen.