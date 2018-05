Gryningspyromanen förnekar barnporrbrott – skyller på sina kompisar: ”Jag brukar låna ut datorn”

Under fredagens förhandlingar i tingsrätten svarade Ulf Borgström för första gången på åklagarens frågor. Han förnekar att det är han själv som ska ha laddat ned filmerna. Han köpte datorn åt en kompis som precis hade muckat.

– Datorn kostade runt 4 000 kronor och jag gjorde det för att jag skulle hjälpa honom när han kom ut. Det är mycket pengar för vissa, säger Ulf Borgström.

Han svarade i förhöret att han inte har någon som helst vetskap om att filmerna eller bilderna ska ha funnits i hans mobil eller dator.

– Han har inte lagt in något barnpornografiskt, eller gett någon annan tillstånd att göra det, säger hans försvarare Viktor Svartz.

Åklagaren har åtalat Ulf Borgström misstänkt för grovt barnpornografibrott då filmerna är av sådan karaktär och för att de innehåller barn under åtta år.

Polisen har analyserat telefonen och datorn och kommit fram till att det är Ulf Borgström som är användare av dem. Analytikerna har också kunnat se att filmerna i datorn har blivit tittade på vid upprepade tillfällen. Polisen har sett att de sju filmer med barnpornografi finns med i spellistan i en av mediaspelarna som finns i datorn. Filmerna har sparats mellan den 8 december 2016 och 18 januari 2018.

- Sammanfattningen av analysen är att den kommit fram till att filmerna har öppnats med så kallade dubbelklick vid 13 tidpunkter och åtta olika dagar. En av dessa filmer ska också vara en av de mest öppnade filerna i hela datorn, säger åklagare Fredrik Ingblad.

Ulf Borgström säger att vid det första datumet då en av de barnpornografiska filmerna ska ha laddats ned så var han på sitt arbete. Han har inte sin bärbara dator med sig till jobbet utan den ska ha varit hemma.

- Det finns ingen som helst porr i min telefon. Hade jag upptäckt barnporr i den så hade jag blivit fly förbannad, säger Borgström.

De bilder som funnits i Borgströms telefon är så kallade tumnagelbilder, komprimerade kopior från dessa filmer. Hur de hamnat i hans telefon kan han inte förklara.

- När jag bläddrar igenom bildgalleriet så finns de inte. Mobilen är helt blåst. Det har hänt att folk har porrsurfat på min mobil, men jag har rensat den efter det, jag är inte intresserad av sådant, säger Ulf Borgström.

Åklagaren har lagt fram bevisning för att filmerna är sparade på Borgströms dator. I datorn har det använts flera användarnamn men två av dem krävde lösenord. Alla användarnamn börjar med Uffe följt av en nummerföljd.

– Datorn är min men jag använder den inte. Jag köpte den till min kompis som behövde den. Jag har suttit inne och inte ägt en dator sedan 2000, det är nästan 20 år sen, Jag har inte tålamodet att sitta med den. Jag har provat ett spel vid något tillfälle, men inget annat, säger Ulf Borgström.

Han beskriver att det var stressande att komma ut i samhället igen. Borgström menar att han hade nog att ordna med en smartmobil, ärenden med banken och socialtjänsten och att han på grund av det inte hade någon vilja att använda datorn.

På Fredrik Ingblads frågor om videospelaren och den bevisningen som pekar på att filmerna nyligen blivit sedda, svarade Borgström att han brukar låna ut sin dator till kompisar.

- Min dator var utlånad i början av januari 2018. Jag brukar låna ut den. Jag har flera i min bekantskapskrets som kan lösenordet och är folk hemma hos mig och vill låna den, så får de det, säger Borgström.

Fredrik Ingblad la också fram beviset att det inte finns något bevis i datorn eller telefonen som tyder på att någon annan användare än Ulf Borgström.

Ett vittne uppger dock att han vid ett tillfälle i slutet av december förra året lånade Ulf Borgströms dator. Men som vittner minns det tror vittnet att han lånade datorn hemma hos Ulf.

- Jag vet inte varför bilderna finns i min telefon men jag har en 55 tums tv som jag och mina vänner brukar titta på film i och då kopplar jag in wireless genom telefon och tv och spelar upp film. Min förklaring är då att jag fått in bilderna från kompisars minneskort som jag kopplat in i min mobil, säger Borgström.

Fredrik Ingblad frågade då Borgström varför hans kompisar inte kunde koppla upp sina egna telefoner mot hans tv. Borgström säger att den trådlösa bara fungerar med vissa telefoner av en specifik modell.

Fredrik Ingblad pressade Borgström på att avslöja namn på den vän som ska ha lånat Borgströms dator sedan inköpet i december 2016. Men Borgström vägrade uppge det.

– Jag får inte lov namnge honom och han får inte säga att han känner mig, så är reglerna, jag måste följa dem, så är det bara, säger Ulf Borgström.

Polisens IT-tekniker hördes och berättade att dessa tumnagelbilder kommer till då en fil eller bildgalleriet öppnas på en telefon eller dator. Som användare behöver man inte aktivt spara ned den.

Viktor Svartz frågade om det är möjligt att surfa på en dator utan att lämna några spår efter sig.

– Ja, vissa har i webbläsaren att man kan välja säkert surfläge, säger polisens it-tekniker.