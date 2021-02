Västerdalsmasarnas buss överlever – tack vare corona: "Mycket glädje, jävligt mycket sorg"

De kallar sig Västerdalsmasar. Innan coronapandemin möttes de upp en timme innan avgång på Dala-Järna Hotell, eller Side i Vansbro, för en bit mat och någon öl innan avfärd mot hemmamatch för Leksands IF.

Deras leksandsbuss rymmer nio personer och på helgdagar är det strid om platserna. Färden bär över bergen, med obligatorisk paus och gruppbild på Älgberget. I god tid innan match anländer de till Tegera Arena för mingel och öl bland övriga leksingar.

– En stor del av det här är inte bara hockey, det är kamratskapen, säger supportern Kent Jansson.

Året var 2008 då fyra vänner i Västerdalarna bestämde sig för gå ihop och köpa en buss för resorna över bergen till Tegera Arena. Första bussen höll i tre år, sedan köptes buss nummer två.

Ägarna av bussen är Bengt Lekryd, Anders Skoglund, Kent Jansson och Fall Niclas Olsson. Medpassagerarnas avgifter täcker försäkring, skatt, drivmedel och underhåll.

– Hockeyn är en sak, men det är så mycket mer. Resan dit är skitkul och sen alla man träffar från hela Sverige, säger Anders Skoglund.

En tradition de skapat är att varje gång Leksands IF segrat så spelas Tom Petty and the heartbreakers låt "Into the wide great open" på hemresan.

– Det bara blev så. Den dök alltid upp på minneskortet. Beroende på vem som sköter musiken kan den spelas många gånger på repeat efter en seger, säger Bengt Lekryd.

Att vara "leksing" omfattar mycket mer än bara hockey. Bengt Lekryd berättar om gemenskap och många olika lager av känslor som uppstår i Leksandsklacken.

Rätt som det är så kramar man någon man aldrig har sett

– Det är en enorm eufori när det går bra och man vinner. De gånger man har gått upp (i SHL, reds. anmärkning) så har det varit helt sanslöst. Rätt som det är så kramar man någon man aldrig har sett tidigare bara för att de råkar stå bredvid i klacken, säger järnabon och fortsätter:

– Det ger väldigt mycket glädje, men det ger jävligt mycket sorg också.

Nu under coronapandemin ser de matcherna var för sig framför tv:n.

– Man längtar efter känslan i klacken, men förstår hur läget är. Jag försöker tänka som så: Är det något jag kan påverka? Och om svaret är ja, då frågar jag mig nästa fråga: Är det värt det? Är det nej så försöker jag bara släppa det, säger Bengt Lekryd.

I puben och klacken har de mött många nya vänner från runt om i landet och andra länder. En man åker från Danmark till Leksand på sex till sju matcher varje säsong.

Nu under coronapandemin har Gert och Lena, vänner de har fått i Tegera Arena, tagit sig an bussen hos sig nere i Mjölby för rostbehandling och underhåll.

– Samtidigt är corona bra för oss. Våra kompisar i Mjölby håller på att renovera bussen. Rostlagar och fixar till den för den är gammal och det hade vi aldrig haft tid med annars.

Om ett år uppnår bussen veteranstatus, då den blir 30 år gammal och därmed skattebefriad. Bengt Lekryd uppskattar att det kostar mer pengar att laga den än vad det skulle gjort att skaffat en tredje buss, men tryggheten gör det värt det.

– Man vet vad man har men inte vad man får.

Många är det som uppskattar bussen. Även om leksingar har förtur så är det inte omöjligt för övriga supportrar att få en plats om de sköter sig.

– Jag tycker det är jäkligt roligt med alla som åker med. Vi har haft AIK-, Djurgården-, Brynäs-, Mora- och Färjestads-supportrar som åkt med oss i bussen. Det viktiga är att ha kul tillsammans. Man måste kunna respektera att inte alla tycker som en själv, säger Bengt Lekryd.

En leksing från Stockholm beslöt sig för att övernatta i Västerdalarna bara för att få åka med på match. En student i Eskilstuna betalade mycket för att få bussen som examensskjuts.

– Jag fick ett uppdrag: studentkörning i Eskilstuna åt en leksing. De betalade soppa för 45 mil. Jag tog inget för min egen tid. Det blev ganska dyrt åt dem, men det tyckte grabben det var värt. Vi hade träffat ynglingen på läktaren. Far, mor och son brukar vara på match, säger Bengt Lekryd.

Grejen är gemenskapen

– Grejen är gemenskapen. Framförallt så spelar det ingen roll vem du är när du står där. Det kan vara en VD för ett företag som står där bredvid dig, likväl som någon som har sparat i ett år för att kunna gå på hemmamatch, säger Bengt Lekryd och fortsätter:

– Det är så olika människor men det spelar ingen roll för alla är där för Leksand och för att ha roligt.

Förhoppningen är att få stå på Norra stå åtminstone till nästa säsong. Bengt Lekryd säger att förbättras situationen med smittläget och restriktioner så kanske det kan bli någon mindre supporter-fest utomhus till sommaren.

– Vi kommer aldrig att släppa hockeyn. Till Tegera Areana ska man igen, säger supportern avslutningsvis.