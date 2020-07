Värvningsbomben: Calle Halfvarsson klar för division 6-klubb – i fotboll: "Undrade först om det var sant"

Äppelbo AIK är fotbollsrebellerna från Västerdalarna som på 1990-talet gjorde en spektakulär resa i seriesystemet som slutade i division 3 säsongen 1997.

Klubbens vilda 90-tal i allmänhet och ett än galnare träningsläger i Ukraina i synnerhet skrev Sporten om i ett uppmärksammat reportage 2017.

Sedan dess har klubben fört en relativt anonym tillvaro i division 5 och 6, men nu lär allmänhetens blickar återigen riktas mot Gullängens IP.

Laget – som spelar i norrsexan – presenterade under söndagen en lika sensationell som spektakulär värvning: Calle Halfvarsson, 31.

Ja, d e n Calle Halfvarsson. Landslagsåkaren i skidor som sällan backar från upptåg vid sidan av sin ordinarie idrott.

Fotbollsälskaren Halfvarsson spelade i Bjursås IK under ungdomsåren, ett lag som Äppelbo föll mot i premiären i juni den här förkortade säsongen då distriktsfotbollen avgörs i enkelserier.

Jag vill avvakta tills jag faktiskt har spelat. Jag måste bli frisk först

Anledningen till att den trefaldige VM-medaljören väljer spel i Äppelbo – tio mil från hans hemby Sågmyra – är att hans vän Filip Östensson spelar i ÄAIK och har lyckats övertala/värva honom till de gulsvarta. Om allt går som det är tänkt gör Calle Halfvarsson debut i division 6 norra i Äppelbos höstpremiär mot Gagnef hemma på Gullängen på lördag.

Därefter återstår sju matcher på säsongen, och frågan är om Halfvarsson deltar i alla dem eller om Gagnefsmatchen blir en engångsföreteelse.

Själv är han osäker på grund av en förkylning, och väljer att ligga lågt när Sporten söker honom för en kommentar.

– Jag vill avvakta tills jag faktiskt har spelat. Jag måste bli frisk först, säger Calle Halfvarsson.

Helgens värvningsbomb tycks även ha tagit Äppelbo AIK:s ledning på sängen.

– Det var ju en fantastiskt rolig nyhet, det här, säger Ola Gyllenvåg, ordförande i huvudstyrelsen.

Det har varit ett framgångsrecept förr på Gullängen med grovjobbare. Finlirarna har varit färre

– Till en början undrade jag om det var sant. Men nu när jag förstår att det verkligen är det så blir det ju ett uppsving för klubben. Kul att det händer nåt, särskilt en sån här svår säsong med corona och osäkra tider för alla.

Vad tror du om Calle Halfvarsson som fotbollsspelare?

– Ja du, utan att vara fördomsfull så tänker jag att en seg femmilare som Calle sannolikt är som klippt och skuren för en roll som yttermittfältare. En sån som orkar löpa från hörnflagga till hörnflagga, kunna vara nere i försvaret och sen orka upp och hjälpa till i kedjan.

En grovjobbare, helt enkelt?

– Ja, och såna behövs. Det har varit ett framgångsrecept förr på Gullängen med grovjobbare. Finlirarna har varit färre (skratt). Men vi får se, Calle kanske överraskar med sin teknik.

Att en av Sveriges mest kända idrottsmän skriver på för en liten fotbollsklubb i division 6 ger förstås Äppelbo AIK en lika delar oväntad som välkommen medial exponering. Ola Gyllenvåg kan bara beklaga att få kommer att kunna följa Calle Halfvarssons framfört på planen live.

– Det är lite synd med de publikrestriktioner som gäller nu under pandemin, men alldeles oavsett så är det en väldigt spännande värvning, avslutar Ola Gyllenvåg.

FAKTA/Höstpremiären i division 6 herrar

NORRA

Lördag: Äppelbo AIK–Gagnefs IF. Söndag: Hulåns IF–Leksands IF. Måndag: Sundborns GOIF U–Bjursås IK. Tisdag: Falun FC–Vattnäs SK, Korsnäs IF U–Åsens SK.

SÖDRA

Tisdag: Horndals IF–Långshyttans AIK FK, Smedjebackens FK–Fors IK, Nyhammars IF U–IF Vulcanus. Onsdag: Ezid SK–FK Romme Krona, Husby AIK–Stora Skedvi IK.