Varnar andra byar – lilla byn säger nej och tar kommandot i debatten: ”Känns som om kommunen myglar”

Byn Kanngårdarna ligger i södra delen av Leksands kommun, sydväst om Djura och nordöst om Hedby. Där finns två fastboende familjer. Men även om de har gjort ett smärre uppror är det viktigt för dem att det inte bara handlar om deras by.

Laila Gustafsson Prosén och Ragnvald Svens vill förmedla ett budskap till alla som bor i någon av kommunens byar.

De kan inte vältra över eftersatta vägar och åratals av obetalda kostnader på byarna.

– Vi är i sak inte emot vägföreningar, men kommunen måste först reglera skulden de har. De kan inte vältra över eftersatta vägar och åratal av obetalda kostnader på byarna. Och inträdesbiljetten måste vara rimlig; kostnaden för lantmäteriförrättningen kan inte vara så hög som för oss - en kvarts miljon för en kort bit väg, säger Ragnvald.

Vi tar det från början.

Fram till 1973 sköttes och rustades flertalet mindre vägar, så kallade enskilda vägar, av vägföreningar ute i byarna. I centrala Leksand däremot stod kommunen för det arbetet och kostnaden fördelades på alla skattebetalare.

Inför att Siljansnäs och Insjön skulle slås ihop med Leksands kommun 1974, och vägfrågan skulle kännas rättvis för alla, beslutade fullmäktige i december 1972 att kommunen skulle ta på sig att sköta samtliga vägar och rusta vid behov.

Enskilda vägar blev i den bemärkelsen kommunala.

Idag sköter kommunen ungefär 40 mil väg och av dessa är 33 mil enskilda vägar.

Nu menar politikerna, även om det finns reservationer från både (V) och (SD), att kommunen inte har råd att betala för både löpande skötsel och upprustning längre - utan vill att byarna framöver ska betala för upprustningar.

De som bor centralt, i Noret, ska precis som förr, inte behöva betala för vare sig drift eller upprustning.

Prislappen för hushållen, utöver förrättningskostnaden och upprustning av vägar inklusive bland annat vändplaner, kommer att variera.

Och de pengarna ska kasseras in av en vägförening i byn - som först måste bildas och sedan drivas av byborna själva.

Vägföreningen kan välja mellan att teckna avtal med kommunen eller anlita privata ”snöröjare”. Vid upprustning av vägar får man vända sig till privata företag.

Om man vill att kommunen tar hand om skötseln av vägarna, så måste lantmäteriet komma ut till byn och göra en så kallad förrättning. Det betyder att de kartlägger vilka vägar som finns och vem som har ”nytta av” vilka vägar. Utifrån den kartläggningen bestäms hur mycket varje hushåll ska betala för vägunderhåll.

Sedan bildar lantmäteriet en formell förening för byns räkning.

Kanngårdarna, som bebos av enbart Laila och Ragnvald med familjer som fast boende, men också flera fritidsboende, är den första by som tackat nej till lantmäteriets förrättning.

De vill inte bilda någon egen förening - ännu. De kräver istället att flera frågetecken ska rätas ut innan de tar ställning överhuvudtaget.

I Kanngårdarna möts man av korna, nu med ganska stora kalvar, som idisslar sig genom vardagen längs med Kanngattu - huvudpersonen, eller gatan i centrum, för protesten.

Laila och Ragnvald bor på varsin sida av denna grusväg, och vi slår oss ner alla tre på Lailas veranda som vetter mot Hisstjärn 100 meter bort. Det är så gott som vindstilla, 25 grader varmt och bekymmer tycks fjärran.

Men de båda har otaliga höst- och vintertimmar bakom sig, böjda över kommunala protokoll, skrollande genom mejlkonversationer mellan tjänstemän och kontakter med advokater.

Om vi hade tackat ja till att bilda en förening via Lantmäteriet, skulle vi också ha accepterat att ta emot vägarna i det usla skick som de är i. Det vägrar vi.

De är sakliga, resonerande och pålästa. Men trötta på att inte få de svar som de efterlyst under lång tid. De är nu den första byn som alltså ”ställt in”, eller sagt nej, till Lantmäteriets så kallade förrättning.

– Om vi hade tackat ja till att bilda en förening via Lantmäteriet, skulle vi också ha accepterat att ta emot vägarna i det usla skick som de är i. Det vägrar vi. Det är inte moraliskt rätt att vältra över kostnaderna för att rusta vägar som kommunen själv haft ansvaret för sedan 70-talet. Och glöm inte - fortfarande ansvarar för.

Trots att de nu tackat nej landar en faktura från Lantmäteriet hos kommunen på 180 000 kronor för ”jobbet” med Kanngårdarna.

– Det är de upparbetade timmarna för oss - för något vi inte ens beställt, säger Ragnvald uppgivet. Det är pengar som nu skattebetalarna får stå för.

Att den summan landar på leksingarna generellt hänger ihop med att kommunen är beställare hos Lantmäteriet av alla tjänster kring enskilda vägar - så oavsett det bildas föreningar eller inte ska Lantmäteriet ha en del av kakan.

Det skulle alltså kosta oss en kvarts miljon för att få möjlighet att ens söka kommunal skötsel

Enligt lantmätarens beräkningar skulle kostnaden för att bilda förening i Kanngårdarna bli mellan 235 000 kronor och 260 000 kronor.

– Kanngattu som det här handlar om är 390 meter lång. Det skulle kosta oss en kvarts miljon för att få möjlighet att ens söka kommunal skötsel. Vi talar alltså om den summan som en inträdesbiljett, säger Ragnvald.

Men som sagt - det är hanteringen från kommunens sida som får dem att ilskna till.

– Kommunen måste först justera den skuld de har och bör lämna över vägar i bra skick. 2003 var drygt 89 procent av vägnätet i dåligt till mycket dåligt skick, berättar Ragnvald.

En annan önskan som Laila och Ragnvald har är det som kallas likställighet - att samtliga byar borde ”vara klara med” hur de vill ha det och att alla frågor är besvarade innan man påbörjar förrättningar, eller någonting överhuvudtaget.

– Djura som redan fått sina första fakturor för förrättningen har börjat betala. Samtidigt är de flesta andra byar långt ifrån klara, och slipper så att säga betala förrän en bra bit fram i tiden.

Förtroendet för de ledande politikerna och delar av kommunens tjänstemän är i botten ute i sommaridyllen Kanngårdarna.

– När de drog igång fanns inga regelverk överhuvudtaget. Lantmätaren bara kom, utan svar, suckar Ragnvald. Vi kunde ha tackat nej från början, har vi förstått nu. Men det budskapet kom aldrig fram till oss.

Vi vet inte om det gått prestige i det, det är helt tyst nu. De vill inte ha någon dialog alls, utan kommer bara med ”mantran”

– Man borde ju kunna lita på kommunen, men det känns faktiskt som om de myglar med det här. De dribblar runt och skruvar på besluten i efterhand. I slutändan har det blivit något annat än vad de först sagt.

– Vi vet inte om det gått prestige i det, det är helt tyst nu. De vill inte ha någon dialog alls, utan kommer bara med ”mantran”, upplever både Laila och Ragnvald.

– Från politiker som driver det här får vi höra att det är ett ”erbjudande”. Men kommunen har ju inte haft råd att göra det de skulle ha gjort, och då blir alltihop så utstuderat. Kommunen säger själva att de skulle behöva satsa mellan fem och tio miljoner per år på upprustning av vägarna, påpekar Ragnvald.

Göran Wigert, tidigare kommundirektör, arbetar som senior rådgivare åt kommunen på halvtid och fullföljer ett uppdrag som ”väggeneral” fram till pensionen om ett par år.

– Jag känner att jag kan göra nytta, så därför tog jag på mig att fortsätta hålla i vägfrågan. Jag tycker mig ha en helhetsbild efter alla år inom kommunen.

Hur många tjänstemän jobbar med vägfrågan idag?

– Vi är 4 till 5 personer. Gatuchefen, två trafikingenjörer och en person som jobbar med frågor kring markexploatering och så jag. Sen är deras chefer involverade så klart, men jobbar inte konkret med det.

Det är den kanske största reformen på årtionden – många förstår nödvändigheten, men är emot hur det hela går till. Varför funkar inte dialogen?

– Det är jätteviktigt med en dialog omkring varför kommunen gör det här. Och kommunen har ansökt om en förrättning hos lantmäteriet för alla byar, så att vi ska få väl fungerande vägar även i fortsättningen.

Men förstår du att folk är frustrerade och har frågor?

– Det förstår jag, men nu tydliggör vi. Kommunen äger inte vägarna, och kommunen lägger inte mer pengar på vägarna framöver vad gäller upprustning. Vi fortsätter att drifta vägarna precis som idag, men resten är fastighetsägarens ansvar. Men det är olyckligt om det har uppfattas som otydligt.

Ett flertal möten med fastighetsägare har hållits där Göran Wigert varit med.

– Vi har haft många möten. I Insjön kom 400 personer och till Sätra bystuga runt 100. Sen finns det mindre sammankomster med bara tio personer. Det har varierat, säger Göran Wigert. Men så har det alltid sett ut. På vissa håll sluter många upp, på andra inte - beroende på fråga.

Många talar om den ”retroaktiva skulden”. Vägarna är i dåligt skick och kommunen lämnar över ”skulden” till fastighetsägarna?

– Kommunen har aldrig varit vägarnas ägare, men visst har det varit en otydlighet kring det. Kommunen har egentligen aldrig offentligt tagit på sig att rusta vägarna. De ska ju ha en viss standard med vändplan och så vidare. Vägkroppen kan ha tryckts ner, vägtrummor behöver justeras, tjälskjutningar påverkar och så vidare. Det har kommunen inte tagit på sig att rusta, men har mellan varven ordnat med ändå.

– Till exempel finns en bro i Olsnäs som behöver bytas ut som kostar mellan 2 och 4 miljoner kronor. Kanske kan man få visst statligt stöd, men det har nog uppfattats som att det är kommunens bro. Vilket det aldrig varit.

– Jag håller med om att det varit otydligt kring kommunens åtagande. Men det är ”vägs ägare” som ska ta upprustningarna.

Historiskt har kommunen tagit ett beslut om att den ska sköta vägarna – jag hänger inte med...?

– Det är tråkigt om det varit otydligt alltihop, om de beslut som tagits egentligen gäller. Då måste jag gå tillbaka och kolla.

Men då kommer ju frågan om hur och när kommunfullmäktige tog beslut om att föra tillbaka enskilda vägars skötsel till byarna?

– Det finns ett antal beslut i fullmäktige och kommunstyrelsen om detta. Det här ska göras. Sen har vissa delar överklagats och vi väntar fortfarande på domar där.

Om man inte går med på det här?

– Då avbryts processen och lantmäteriet avslutar sitt uppdrag. Vi har sagt att vi sköter driften om byn vill, genom att bland annat ploga och hyvla.

– Om kommunen ska hålla i skötsel så är motkravet att vi har ett avtal med föreningen. Det är rimligt att vi har en motpart och ett avtal med de privata fastighetsägarna precis som vi har med till exempel skogsägare och industrier. Men tackar man nej till erbjudandet så får man ordna med detta själv.

Borde ni ha informerat på annat sätt också? Det är en ny generation som köper hus, men mest ”äldre” som kommer på bymöten?

– Vi har haft en ambition att det ska vara tydligt och lagt ner mycket kraft och bjudit in till möten. Det här har pågått under många år, och vi har alltid ställt upp och kommit när någon by eller fastighetsägare önskat.

– Men vänder man på det så har kommunen gjort något i årtionden som man inte varit tvungen att göra.

Men varför har kommunen då fortsatt hålla vägarna i skick trots att ni inte skulle – har ni haft koll?

– Jo det har vi haft, men nu måste vi fråga oss vad skattepengarna ska gå till? Det finns inte pengar. Leksand betalar mest av alla kommuner för att upprätthålla enskilda vägar.

Det är oftast de äldre som kan detta med byvägar. Hur ser du på nu – och framtiden?

– Jag tänker att det är som i en bostadsrättsförening – där är de flesta engagerade, och på sikt kommer även det här att engagera yngre och de som idag gör allt möjligt i byarna - spolar isbanan, och ordnar med det ena och det andra. Jag tror att det här kommer bli en naturlig del i byn.

– In worst case så blir det ingen som ”slår gräset”. Men jag är övertygad om att de som köper en fastighet i en by kommer att engagera sig.

Kunde ni ha kommunicerat det här bättre?

– Vi har informerat på hemsidan, även om jag förstår att alla inte följer med där. Vi har också haft uppdateringar på Facebook. Men man kanske skulle ha haft chattkvällar också.

– Det är oftast så att när det är ett faktum så kommer reaktionerna. Och det är generellt svårt att nå yngre. Ta till exempel ICA-etableringen vid Limsjön. De som engagerat sig på möten är inte yngre, men när jag möter de unga i vardagen så hör jag att de tycker det vore jättebra med ICA nere vid riksvägen med tanke på bil och barnvagnar.

Vilka av Leksands 90 byar är klara med förrättningar/har en vägförening för framtiden?

– Djura har fattat beslut och i Ål-Kilen är man på g. Och de är positiva.

– Helt undantagna från det här är Noret, Käringberget och en liten del i Sätra by. Det finns vissa detaljplaner som säger att där ska kommunen stå för vägarna även vad gäller upprustning.

Du bor på Åkerö – är du involverad i vägfrågan där?

– Vi har inte startat upp än, så vi får se hur det blir där, om jag engagerar mig. Just på Åkerö har vi ju både skola och äldreboende, så hos oss kommer även kommunen att vara medlem i den framtida vägföreningen.

Vad skulle du göra om du bodde i Kanngårdarna?

– Jag tycker det är en rimlig uppdelning att det är mitt ansvar som fastighetsägare att ta hand om vägen Kanngattu. Jag förstår inte riktigt hur man kan kan säga nej till ett erbjudande om att kommunen till exempel hyvlar och dammbinder.

– När jag var där i Kanngårdarna, när radion intervjuade mig om frågan, så såg jag också att de skulle ha behövt gräva diken där. Men de har kanske uppfattat det som att det var kommunens ansvar.

Tillbaka till den lilla grusvägen mellan Hedbyvägen och Kanngårdarna.

Byn har tackat nej till en förrättningskostnad på en kvarts miljon, summan som den skulle ha fått betala för att överhuvudtaget kunna ansöka om att kommunen ska hyvla vägen och binda dammet när det behövs.

Laila och Ragnvald – ni tycker det blivit en riktig soppa, vad tror ni det beror på?

– Vi undrar ju varför de inte läst på och tittat på andra kommuner. Till exempel finns det utredningar som visar på goda exempel. Att ha 90 byar och inte utreda bättre...Och för de mindre byarna borde man ha ett eget ”paket” och gå mer varsamt fram, menar Ragnvald.

De ifrågasätter, liksom en advokatbyrå som anlitats, om beslutet från 1972 verkligen kan frångås.

Underlaget för beslutet 2016 är ju helt obegripligt, rena rappakaljan!

Idag lutar sig kommunledningen mot ett beslut från 2016 om att vägarna ska föras tillbaka. Beslutet för fem år sedan lyder: “Starta en genomförandeprocess av alternativ 2 som innebär att ägaransvaret, främst avseende investeringar, för de enskilda vägarna i Leksands kommun, klargörs och främjas.”

– Hur många förstår den formuleringen? Underlaget för beslutet 2016 är ju helt obegripligt, rena rappakaljan! Det är märkligt att det gått så här långt. Det här är en soppa som inte smakar gott, konstaterar Laila.

Ni har sagt nej tack – vad gör ni nu?

– Vi vill att övriga byar ska få ta del av det vi satt oss in i och förstå att man kan tacka nej till förrättningen. Vi vill verkligen uppmuntra byarna till att sätta sig in i frågan innan en förrättning startar, säger Laila.

Vad sker just här framöver tills någon lösning är klar?

– Vi får se vad som händer från kommunens sida, under kommande vinter verkar det som att det inte blir någon skillnad. De kommer nog och skottar. Sen får vi prata ihop oss om vägarna - om vi nu blir utan hjälp från kommunen.