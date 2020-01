Världsunik inomhusorientering i Mora

Det är ungdomarna Thobias Brodin, Egil Lissmyr och Sebastian Åkerbjärn som svarat för det mesta av arbetet med tävlingarna, Mora Indoor Cup 2019.

Individuella tävlingar med 220 deltagare under dag ett, den 28 december, och stafett dag två, den 29 december, med 39 fyrmannalag. Aldrig tidigare har en stafett anordnats någonstans.

Resultat: HD 12. (15 deltagare): 1. Nilla Enqvist OK Hammaren 29:15, 5. Alice Funke Leksands OK 34:22, 8. Isak Stinessen Dalaporten OL 54:32, 10. Erik Gräfnings Grycksbo IF OK 1:09:00.

HD14. (11): 1. Max Österberg Gustavsbergs OK 32:46, 2. Mira Nordin Korsnäs IF OK 43:36, 4. Axel Gräfnings Grycksbo IF OK 45:29.

HD16. (24): 1. Cecilia Hector Snättringe SK 32:58, 4. Kajsa Ivarsson VB OL 36:59, 7. Ellen Funke Leksands OK 42:49, 9. Anja Nilsson Domnarvets GoIF 43:51.

HD 17-49. (108): 1. Christopher Wilestedt Attunda OK 35:41, 3. William Lind Malungs OK 40:29, 5. Johanna Börjesson Eriksson Malungs OK 42:04, 6. Adelina Funke Leksands OK 42:11.

HD 50+ (30): 1. Lennart Karlsson Valbo AIF 47:34, 2. Bengt Haglund Leksands OK 47:58, 3. Lotta Jungåker Korsnäs 49:05.

Stafett, Lätt. (16 lag): 1. LeksandsOK 54:04, Clara Spik, Alice Funke, Pontus Funke och Clara Spik.

Svår (23 lag): 1. Snättringe SK 1:14:22, 2. Domnarvet/OK Kåre/Leksand 1:14:51, 3. Malung 1:17:56.