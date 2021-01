Världspremiär på ny opera i 10-års jubilerande Vattnäs Konsertlada: "I sommar kör vi"

Efter ett år när inget blev som det var tänkt har de två operasångarna Pers Anna Larsson och Göran Eliasson beslutat att sommaren 2021 både presentera en helt ny opera för världen och hålla jubileumskonsert i Vattnäs Konsertlada.

Nu blir det återigen världspremiär i Vattnäs Konsertlada, utanför Mora. Denna gång en opera utifrån kompositören Richard Wagner och författaren Mathilde Wesendoncks brevväxling. De var båda gifta på var sitt håll. Deras passion ändrade hans sätt att komponera men gjorde även att Mathildes insatser och texter genom åren förringats. Nu vill paret bakom Vattnäs Konsertlada ändra på detta.

Det här är tredje försöket med denna nyskrivna opera, där både text och musik uruppförs. Första försöket sprack för att produktionen tog längre tid än planerat och sommaren 2020, ja då blev ju inget som planerat.

I slutet av 2020 fick Pers Anna Larsson och Göran Eliasson löfte om bidrag från regionen som gör att de nu vågar satsa. De vet att de kommer kunna betala de frilansande artisterna och musikerna.

– Vi kanske bara kan ha 50 i publiken men vi kommer att genomföra föreställningarna, säger Göran Eliasson.

Det finns 300 platser i Vattnäs Konsertlada för publik. I sommar blir det fyra operaföreställningar och 250 biljetter är i skrivande stund redan sålda.

Paret Larsson Eliasson, som är alt respektive tenor, har längtat efter att få sjunga ett tungt kärleksdrama mot varandra och det blir nu verklighet. Pers Anna Larsson gör rollen som Mathilde Wesendonck och Göran Eliasson gör rollen som Richard Wagner.

Mathildes man Otto var Wagners mecenat och byggde till och med ett slags gästhus i trädgården där Wagner i perioder bodde och arbetade. Bäddat för relationsdrama. Men inte bara det, konstnärligt hände det också stora saker:

– Hela Wagners sätt att komponera musik förändrades av deras starka passion. Han gjorde uppehåll i Ringen för att skriva bland annat Tristan och Isolde och när han sedan fortsatte var det med en helt annan kraft och erfarenhet, säger Pers Anna Larsson.

Många har muttrat om deras relation, att Mathilde var i vägen för Wagner. Det är lätt att jämföra med den kritik till exempel Yoko Ono utsattes för när hon levde med John Lennon. Men Wagner och Wesendonck blev ett reflekterande par som kom varandra allt närmare. Wagner öppnade dörren till världen för Wesendonck som levde skyddat och instängt.

En av drivkrafterna är nu att Mathilde Wesendonck ska få träda fram tydligare. Pers Anna Larsson har många gånger sjungit Wagners tonsättning av Wesendoncks lieder, det vill säga sånger, med bland andra Dalasinfoniettan och London Symphony Orchestra.

– Jag har alltid tyckt att texterna är så vackra men många har bara talat om den vackra musiken, som Wagner skrev till fem av hennes verk, säger Pers Anna Larsson.

Operans titel, vad står den för?

– Dels är det titeln på en av hennes sånger dels beskriver det bra hur inskränkt hennes liv var i borgerlighetens Centraleuropa, säger Pers Anna Larsson.

Affären mellan Wagner och Wesendonck avslöjades av Wagners fru Minna genom att hon läste deras brev och skandalen var ett faktum. Wagner tvingades fly till Venedig.

– Efter skandalen bröts den nära kontakten mellan Richard och Mathilde. Han var väldigt narcissistisk. Men hans komponerande blev samtidigt mycket mer eldigt. Som Tristan och Isolde som är ett verkligt passionsdrama, säger Larsson.

På scenen i Vattnäs konsertlada kommer förutom Wagner även hans tre kvinnor ses och höras; första frun Minna, Mathilde Wesendonck och hans sista fru Cosima, vilket var Franz Liszts dotter, samt Otto Wesendonck.

Under starten av 2020 hade artister och musiker redan börjat studera in sina roller och musikerna sina partitur. Men i mars/april tvingades Pers Anna Larsson och Göran Eliasson börja förvarna sina artister och musiker att det kanske inte skulle bli några föreställningar. Vid påsk tog de det tunga beslutet att ställa in. Men nu har de dragit igång igen.

I sommar firar också Vattnäs Konsertladan tio års jubileum.

Har det blivit som ni tänkte er?

– Det har blivit mycket större än vi trodde. Vi hade ju bara tänkt arrangera lite konserter. Men så kom vi på Brittens verk Lucretia, ett färdigt verk för en liten uppsättning. Mathias Claesson blev scenograf fast han från början egentligen inte hade tid, säger Göran Eliasson och Pers Anna Larsson fyller i:

– Då förstod vi att vi ville göra opera men det finns inte så många som passar i konsertladan. Vi insåg att det måste bli nyskriven svensk opera.

De mötte Yrsa Stenius som skrivit en bok om Jussi Björlings liv, kontaktade kompositören Mats Larsson Gothe, vilket blev operan Silverfågeln. Så har det bland annat blivit en operaföreställning om Coco Chanels liv med catwalk och spegeltrappa och allt, actionopera om kidnappningen under Norrmalmstorgsdramat med riktiga bankfack, "Kärlekskriget" som byggde på romanen av Ebba Witt-Brattström. 2019 satte de upp en föreställning av Rhenguldet, den första delen i Wagners Ringen i form av "Siljansringen", unikt utformad för ett mindre format samt även en jazzfestival.

Vad har varit svårast?

– För att få folk att hitta hit måste vi sticka ut, det går inte med att ge några konserter, vi ligger ju lite avsides, säger Göran Eliasson.

– Vi måste spänna bågen och göra riktigt spännande projekt och det är ju vad vi egentligen vill själva också. Annars arbetar vi i operaindustrin och är bara små kuggar. Här kan vi styra och få till att allt landar till slut. Det är både det svåraste och det roligaste skulle man kunna säga, säger Pers Anna Larsson.

Premiär 2021

"Im Treibhaus - en opera om Mathilde Wesendonck och Richard Wagner"

Världspremiär 23 juli med 5 sångare

Dirigent samt orkester med 16 musiker

Musik: Staffan Storm

Libretto: Ebba Witt-Brattström

Vattnäs Konserlada 10 år

2011 startades med invigningskonsert, tenorkonsert med 11 tenorer och föredrag om Jussi Björling med mera

2012 och 2013 The rape of Lucretia

2014 Tokfursten

2015 Silverfågeln

2016 Coco Chanel

2017 Norrmalmstorgsdramat

2018 Kärlekskriget samt Jazzfest

2019 Rheingold

2020 Inställt på grund av pandemin

2021 Im Treibhaus