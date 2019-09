Världsklass när "The Real Group" och "The Idea of North" gästade Folkärna kyrka

Folkärna kyrka har gått varm sedan den i söndags öppnade igen efter omfattande renovering. Och på tisdagskvällen var det nog tur att konstruktionen försetts med friska bjälkar och taket fått spänstig färg när vokalgrupperna "The Real Group" och "The Idea of North" fick kyrkorummet att vibrera av både ack så skön sång och åskande applåder.

Efter sedvanligt (och som alltid väl genomfört!) framträdande av en ny kull elever på Sjöviks folkhögskola tog Emma Nilsdotter från "The Real Group" till orda och berättade, närmast kärleksfullt, att detta var gruppens femte besök i Folkärna kyrka. (Hon erkände dock att det var först nu hon förstått hur sockennamnets vokaler och konsonanter hanteras på rätt sätt...)

När "The Real Group" (av förklarliga skäl) kändes bekant, på ett bra sätt, så var det australiensiska "The Idea of North" som tog ut svängarna. Ett och samma stycke kunde bjuda både på beatbox (en musikgenre sprungen ur hiphopen) och Beatles (Eleanor Rigby). Röstimitationen av ett trumset gavs tillhörande rörelser och tenoren Nick Begbie bjöd, till muntert gensvar i kyrkbänkarna, på lufttrumpet.

Ett för kvällen lyckat grepp var att grupperna, i stället för varsin konsert rakt upp och ner, bjöd på en varvad repertoar. Då och då samsades också grupperna på scen med massiv ljudbild till följd.

Utöver de lyckade gemensamma tagen så träffade "The Real Group" mitt i prick med kära "Monicas vals" (som Beppe Wolgers gav svensk text för Monica Zetterlund).

Säkert var det en och annan som rynkat på näsan över biljettpriset. 275 kronor (och ytterligare några för de dyrare "vip-platserna" långt fram) är inte vad den kulturintresserade Avestabon är van att spendera en tisdagskväll. Men så var det också, på riktigt, toner av världsklass. Därtill en varm, lekfull och härlig inramning.

Sålda biljetter: 300 (arrangörens uppgift)