Världsartisternas uppträdanden i ladan utanför Avesta blir konsertfilm: "Stolt och imponerad"

I mitten av september gjorde artisten The tallest man on earth (eller Kristian Matsson som han egentligen heter) från Leksand tre uppträdanden i Gagnefbördiga Amanda Bergmans lada i Näckenbäck i By, Avesta, tillsammans med Klara Söderberg från First Aid Kit. Varje kväll hade femtio personer i publiken.

Nu är det klart att kvällarna i By har förvandlats till en konsertfilm som har premiär den 12 november. Filmen har titeln "The Little Red Barn Show" och har gjorts av filmaren Rolf Nylinder.

"Jag är så stolt och imponerad av honom och alla mina vänner som har gjort detta möjligt" skriver Kristian Matsson i ett Instagram-inlägg.

Filmen kommer att finnas tillgänglig till och med den 21 november och biljetter att se den digitalt är tillgängliga för ett självkostnadspris på minst fem amerikanska dollar (cirka 45 svenska kronor).

Se trailer till konsertfilmen nedan: