Världsartisten lämnade New York under pandemin för Dalarna: "Det var en tuff vår"

I mars 2020 påbörjade Kristian Matsson, från Leksand, en av sina många turnévändor i USA under sitt artistnamn The Tallest Man on Earth, som han gjort så många gånger tidigare.

Den 11 och 12 mars gjorde han två uppträdanden på Maurer Hall i Chicago.

– Jag hade ställt om lite. Hösten 2019 turnerade jag på inomhusteatrar för sittande publik med runt 2 000-3 000 personer. Det var en vild turné där jag ofta tog mig ut i publiken under uppträdandet. Jag insåg att jag ville vara närmare människor, så under våren hade jag bokat fler spelningar på mindre ställen flera kvällar i rad, säger Kristian.

Men de två uppträdandena i Chicago blev hans enda på den inplanerade vårturnén. Det blev snart ganska uppenbart att resten av turnén var tvungen att ställas in.

– Det hade börjat snackas om viruset men ingen trodde det skulle bli som det blev. Ansiktsmasker och handsprit började försvinna från affärerna. Sen kom beskedet att det var inställt i Kalifornien, och sedan Colorado. Till slut insåg vi: det går inte.

Kristian och gänget som jobbade med hans turné packade ihop all utrustning och återvände till New York. Den 20 mars uppmanades alla invånare i delstaten New York att stanna hemma från sina jobb. Delstaten var då den värst drabbade i landet med över 7 000 bekräftade fall.

Kristian lämnade sin lägenhet i stadsdelen Brooklyn och begav sig till ett gäng vänner en bit utanför New York.

– Det var ganska långt utanför stan, men jag åkte in till New York ibland och fixade lite grejer under våren. Det var obehagligt och kusligt. Det kändes konstigt att köra in i stan och det var ingen trafik, man hörde bara sirener. Det var spöklikt.

Härligt att få kontakt med människor där ute som också satt isolerade runt om i världen

En inbokad turné ställdes in men Kristian var sugen på att framföra sina låtar. Under vårens lockdown började han istället genomföra flera livestreamade uppträdanden för sina fans.

– I förvirringen kring vad jag skulle göra så började jag göra det. Men det var stressigt. Jag är en nörd, men med datorer har jag inte sån koll. Jag spelade låtarna medan jag kollade en uppkopplingsmätare så att sändningen höll. Men samtidigt var det härligt att få kontakt med människor där ute som också satt isolerade runt om i världen.

Hur var det att bo i New York och USA under den våren?

– Det var påfrestande att vara i USA, jag hade tur som hade en klick vänner som jag kunde bo med så vi slapp vara isolerade var och en för sig. Men vi var bara några få. Man fick åka och handla mat i full mundering och sedan tvätta alla varor. Sedan är det svårt att veta när det är, som det var då, ett populistiskt styre där det sprids mycket desinformation. Det var en tuff vår.

I juni bestämde sig Kristian för att återvända hem till Dalarna och gården i Djurås som han haft sedan några år tillbaka, för att vara nära sin familj och ha tryggheten här under pandemin.

I höstas gjorde han sig av med lägenheten i Brooklyn på distans.

– Det var lite vemodigt eftersom jag tyckte mycket om den lägenheten och jag gillar den platsen. Men jag har det bra här.

Men som för så många andra har pandemin och isolering från nära och kära varit en prövning.

– Jag har aldrig tillbringat så mycket tid själv som det senaste året. Jag har tidigare trott att jag behövde mycket egentid. När jag spelade in min senaste skiva så isolerade jag mig en månad i min lägenhet och träffade ingen. Men det var vald ensamhet. Nu har det varit ett aktivt arbete att inte fastna i depressioner.

När Amanda och Klara sjöng så började jag nästan gråta

Kristians liv och arbete de senaste tretton åren har varit att turnera runt i världen. Han har varit en artist som på ett metodiskt sätt byggt upp sitt rykte och sin popularitet framför allt genom sina liveuppträdanden.

– Det är ju min huvudsyssla att spela för folk. Det har varit mitt liv. Det har varit ett aktivt arbete under det senaste året att bygga nya rutiner samt hålla kroppen och skallen i trim.

Också hans låtskrivande har påverkats av isoleringen.

– Jag behöver inspireras av andra människor, både vänner och främlingar. Jag inspireras av vad de säger. Jag har 72 halvskrivna låtar men jag behöver en målbild, jag funkar bra när jag jobbar under deadlines.

I somras fick han dock äntligen uppträda för publik igen när han uppträdde i en lada för, det då tillåtna, femtio personer på Rockbonden i Näckenbäck utanför Avesta tillsammans med bland andra Klara Söderberg från First Aid Kit och Amanda Bergman från Amason.

– Det var som en dröm, och kändes nästan inte på riktigt. Det var kul bara att få höra de andra. När Amanda och Klara sjöng så började jag nästan gråta. Jag insåg att jag inte bara saknat att få uppträda själv utan också att få höra andra sjunga live.

Har det här året fått dig att se på dig själv som artist på ett annat sätt?

– Jag har reflekterat över vad som är viktigt. Fåfängan att till exempel välja bort vissa spelställen av olika anledningar har försvunnit. Nu tänker jag: ge mig ett spelställe bara! Bara att få vara i ett rum med andra människor. Jag tror att jag kommer tillbaka mer tacksam.

Fakta: The Tallest Man on Earth

Kristian Matsson föddes 1983 och växte upp i Leksand, i dag bosatt i Djurås.

Han startade sin solokarriär 2006, efter att tidigare ha sjungit i bandet Montezumas.

The Tallest Man on Earth har släppt albumen "Shallow grave" (2008), "The wild hunt" (2010), "There's no leaving now" (2012), "Dark bird is home" (2015) och "I Love You. It's a Fever Dream" (2019).

Den 24 mars uppträder The Tallest Man on Earth på Dalecarlia Music Awards som sänds live på dt.se.